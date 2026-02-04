Actualités
Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
Selma Bacha lors d’OL Lyonnes – OM (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

Première Ligue : OM - OL Lyonnes fixé au 21 février à 21h

  • par David Hernandez

    • Après le match de Coupe LFFP ce mercredi après-midi, OL Lyonnes retrouvera l'OM dans deux semaines. Le match retour de Première Ligue a été fixé au samedi 21 février à 21h dans le sud de la France.

    Dans la préparation du match, c'est finalement assez simple. Avec trois confrontations en un mois, l'OM n'a désormais plus de secrets pour Jonatan Giraldez. Après la victoire 5-1 en Coupe de France il y a deux semaines, OL Lyonnes retrouve le club marseillais ce mercredi à Décines pour les quarts de la Coupe LFFP. Cette confrontation ne sera pas le dernier affrontement contre l'équipe de Corinne Diacre. En effet, les deux Olympiques croiseront encore le fer pour le match retour de Première Ligue.

    Un match en prime time

    En amont du match de coupe, la FFF a publié la programmation de la 16e journée du championnat de France. Les coéquipières de Wendie Renard se rendront une nouvelle fois dans le sud de la France. Ce quatrième et dernier affrontement contre l'OM aura lieu le samedi 21 février à 21h. Il sera diffusé sur Canal Plus Sport 360, avant une première coupure internationale en 2026.

    à lire également
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL : le bilan de ce mercato hivernal

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 03/02/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    Première Ligue : OM - OL Lyonnes fixé au 21 février à 21h 12:30
    Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, dirigeants de l'OL
    OL : le bilan de ce mercato hivernal 11:45
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    Coupe de France : sans le PSG, l'OL nourrit logiquement des ambitions 11:00
    Vicki Becho lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes - OM : Audrey Gerbel au sifflet ce mercredi 10:15
    Rémi Himbert lors d'OL - Lille
    Laval, le "match piège" par excellence pour Himbert et l’OL 09:30
    Ngal'ayel Mukau (Lille) et Afonso Moreira (OL)
    OL - Laval : avant-match, horaire, diffusion TV 08:45
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    OL - Laval : une rotation obligatoire mais limitée ? 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
    OL : Endrick a souhaité "bonne chance" aux jeunes prêtés 07:30
    Noham Kamara, nouveau défenseur de l'OL
    OL - Laval : Descamps titulaire, Yaremchuk et Kamara non-qualifiés 03/02/26
    Selma Bacha lors d'OL Lyonnes - OM
    OL Lyonnes sans Bacha ni Chawinga contre l'OM 03/02/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    OL : Rémi Himbert ne "pouvait pas rêver mieux" 03/02/26
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : Mathieu Vernice au sifflet de Nantes - OL 03/02/26
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    OL Lyonnes - OM : Renard, Endler et Micah ne joueront pas 03/02/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL : Fonseca "très satisfait" du mercato hivernal 03/02/26
    Ruben Kluivert (OL) au duel face à Olivier Giroud (Lille)
    Coupe de France : Kluivert forfait pour OL - Laval 03/02/26
    Les supporters de l'OL contre Manchester United
    OL - Laval : 19 000 billets édités, les Bad Gones lancent un appel 03/02/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement 03/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut