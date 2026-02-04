Première Ligue : OM - OL Lyonnes fixé au 21 février à 21h

Après le match de Coupe LFFP ce mercredi après-midi, OL Lyonnes retrouvera l'OM dans deux semaines. Le match retour de Première Ligue a été fixé au samedi 21 février à 21h dans le sud de la France.

Dans la préparation du match, c'est finalement assez simple. Avec trois confrontations en un mois, l'OM n'a désormais plus de secrets pour Jonatan Giraldez. Après la victoire 5-1 en Coupe de France il y a deux semaines, OL Lyonnes retrouve le club marseillais ce mercredi à Décines pour les quarts de la Coupe LFFP. Cette confrontation ne sera pas le dernier affrontement contre l'équipe de Corinne Diacre. En effet, les deux Olympiques croiseront encore le fer pour le match retour de Première Ligue.

Un match en prime time

En amont du match de coupe, la FFF a publié la programmation de la 16e journée du championnat de France. Les coéquipières de Wendie Renard se rendront une nouvelle fois dans le sud de la France. Ce quatrième et dernier affrontement contre l'OM aura lieu le samedi 21 février à 21h. Il sera diffusé sur Canal Plus Sport 360, avant une première coupure internationale en 2026.