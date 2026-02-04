Qualifié pour les huitièmes de finale, l'OL affronte Laval ce mercredi soir (20h30). Face à l'avant-dernier de Ligue 2, les Lyonnais espèrent passer au tour suivant et nourrir encore de nouvelles ambitions.

Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce mercredi, l'OL affronte Laval et sur le papier, on imagine mal le club rhodanien ne pas se défaire du piège de l'avant-dernier de Ligue 2. Néanmoins, la magie de la Coupe laisse logiquement la place à des surprises, même pour une formation qui reste sur dix victoires consécutives toutes compétitions confondues. Face à leur public, les joueurs de Paulo Fonseca ont clairement envie de poursuivre cette dynamique et de ne pas faire les gros titres jeudi matin. Ce huitième de finale à Décines doit surtout rapprocher l'OL d'un de ses objectifs dans cette seconde partie de saison.

"On se dit que c'est possible de gagner"

En se qualifiant pour les quarts de finale, les Lyonnais ne seraient plus qu'à deux marches d'une potentielle nouvelle finale, après celle de 2024 contre le PSG. Or, le club parisien n'est plus dans la compétition, après son élimination par le Paris FC en seizièmes. De quoi ouvrir le champ des possibles, même si l'OM s'est qualifié mardi et qu'il restera encore du lourd au tour suivant. "Honnêtement, quand on voit que Paris n’est plus dans la compétition, dans la tête des autres clubs et des entraîneurs, on se dit que c’est possible de gagner sans Paris, a avoué Paulo Fonseca. Nous avons l’ambition d’aller loin dans cette compétition, mais nous voulons avancer étape par étape. La Coupe est une compétition différente, et nous ne voulons pas avoir de surprise. Mais la Coupe reste la Coupe."

Privés de trophées depuis 2012, les supporters lyonnais se verraient bien revivre des célébrations comme à la grande époque.