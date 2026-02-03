OL - Laval : Descamps titulaire, Yaremchuk et Kamara non-qualifiés

Actualités
    • Ce mercredi (20h30), l’OL affronte Laval en huitième de finale de la Coupe de France. Paulo Fonseca doit encore faire face à de nombreuses absences et notamment les non-qualifications de Roman Yaremchuk et Noham Kamara.

    Il a tout du match piège. Coincé en plein milieu de semaine, trois jours après un match de Ligue 1 et trois jours avant un autre, le huitième de finale de Coupe de France contre Laval pourrait donner des sueurs froides à Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais a clairement laissé entendre qu'un turnover allait sûrement s'imposer. Les jeunes devraient avoir leur chance comme face au PAOK. La raison ? Malgré une fin de mercato active, l'OL ne pourra pas compter sur Roman Yaremchuk et Noham Kamara.

    Les deux dernières recrues ne sont toujours pas qualifiées, mais le seront pour le déplacement à Nantes, samedi (21h05). Pour ce rendez-vous de Coupe de France contre Laval, Fonseca doit encore faire sans les blessés des dernières semaines. Ruben Kluivert s'est ajouté à la liste par précaution. L'entraîneur lyonnais récupère malgré tout Tyler Morton qui devrait être aligné dans l'entrejeu.

    Le groupe de l'OL contre Laval : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles, Hateboer - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves, Nartey - Karabec, Sulc, Endrick, Moreira, Himbert, Hamdani

    6 commentaires
    1. DrNelson & Mister Bosz
      DrNelson & Mister Bosz - mar 3 Fév 26 à 18 h 49

      Descamps
      Hateboer - Mata - Niakhaté - Abner
      De Carvalho - Tessman (ou Morton)
      Merah
      Endrick Himbert Karabec

      Je vois bien un turnover de ce genre (je ne suis pas persuadé que ce soit pertinent mais je pense que ça sera peut-être ça.

    2. Avatar
      Tom63 - mar 3 Fév 26 à 18 h 57

      On est vraiment limités en défense, j'aurais bien aimé que Mata souffle un peu mais ça sera pas possible on dirait, vivement le retour de Nico et que Kamara soit qualifié pour qu'on ait plus d'options.
      Demain Fonseca devrait faire un peu tourner et redonner sa chance à quelques jeunes sûrement (Himbert à la place de Moreira, qui enchaîne beaucoup, Hateboer à la place d'AMN, et à voir si Nartey peut enchaîner ou si Morton commence titulaire, Karabec pour lui redonner une chance)

    3. Juni38
      Juni38 - mar 3 Fév 26 à 19 h 38

      et Mata Niakhaté qui enchainent les matchs ...

    4. Avatar
      Poupette38 - mar 3 Fév 26 à 19 h 41

      Quand on voit comme on a galéré contre St Cyr 🫣, c'est physique la L2
      Pour certains joueurs, on tire sur la corde 🙏❤️💙

    5. Toitoi
      Toitoi - mar 3 Fév 26 à 19 h 44

      Ça devrait largement suffire pour battre Laval : ils vont tout droit en National (17e sur 18, à un point de la dernière place).
      Si on tremble face à eux, autant abandonner la compétition. Et la Ligue Europa.

    6. florentdu42
      florentdu42 - mar 3 Fév 26 à 19 h 45

      Je suis pratiquement d'accord avec vous.

      Descamps
      Hateboer mata niakhate abner
      Morton de carvalho
      Karabec merah humbert
      Sulc

      C est le match pour faire souffler moreira.

      Endrick, il n'a pas joué en 1ere partie de saison, je pense aussi qu'il faut le faire débuter sur le banc et le faire entrer si ça ne se passe pas comme prévu.
      Lui et Moreira rentreraient pour dynamite la défense si besoin.

