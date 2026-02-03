OL - Laval : Descamps titulaire, Yaremchuk et Kamara non-qualifiés

Ce mercredi (20h30), l’OL affronte Laval en huitième de finale de la Coupe de France. Paulo Fonseca doit encore faire face à de nombreuses absences et notamment les non-qualifications de Roman Yaremchuk et Noham Kamara.

Il a tout du match piège. Coincé en plein milieu de semaine, trois jours après un match de Ligue 1 et trois jours avant un autre, le huitième de finale de Coupe de France contre Laval pourrait donner des sueurs froides à Paulo Fonseca. L'entraîneur portugais a clairement laissé entendre qu'un turnover allait sûrement s'imposer. Les jeunes devraient avoir leur chance comme face au PAOK. La raison ? Malgré une fin de mercato active, l'OL ne pourra pas compter sur Roman Yaremchuk et Noham Kamara.

Les deux dernières recrues ne sont toujours pas qualifiées, mais le seront pour le déplacement à Nantes, samedi (21h05). Pour ce rendez-vous de Coupe de France contre Laval, Fonseca doit encore faire sans les blessés des dernières semaines. Ruben Kluivert s'est ajouté à la liste par précaution. L'entraîneur lyonnais récupère malgré tout Tyler Morton qui devrait être aligné dans l'entrejeu.

Le groupe de l'OL contre Laval : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Niakhaté, Mata, Maitland-Niles, Hateboer - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves, Nartey - Karabec, Sulc, Endrick, Moreira, Himbert, Hamdani