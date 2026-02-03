Contre Lille, Mata a atteint les 100 matchs avec l’OL

Arrivé à l’OL à l’été 2023, Clinton Mata s’est rapidement imposé comme un leader. Dimanche contre Lille (1-0), le défenseur a atteint la barre des cent matchs avec le club lyonnais.

Après Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata a lui aussi rejoint le "Club des Cent" avec l’OL. Comme son partenaire de défense, l’Angolais est arrivé dans la capitale des Gaules à l’été 2023. Il a rapidement mis tout le monde d’accord. Polyvalent, il rend depuis deux saisons et demies de fiers services que ce soit comme latéral droit ou défenseur central aux côtés de Moussa Niakhaté. Une polyvalence qui lui permet d’enchaîner les matchs. Mata est le joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca cette saison.

Bientôt dans le top 100 des joueurs les plus capés

En attendant de savoir s’il soufflera un peu contre Laval après n’avoir pas coupé suite à la CAN, le natif de Verviers en Belgique a passé le cap symbolique des cent matchs disputés avec l’OL. Contre Lille dimanche, Clinton Mata laisse derrière lui Jérémy Berthod et Daniel Xuereb. Tous deux ont disputé 99 matchs avec le club rhodanien. Avec un contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur de 33 ans peut largement espérer intégrer le top 100 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’OL. Léo Dubois occupe actuellement cette place avec 129 matchs disputés.