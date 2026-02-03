Actualités
Clinton Mata lors de Lille - OL
Clinton Mata lors de Lille – OL (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Contre Lille, Mata a atteint les 100 matchs avec l’OL

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Arrivé à l’OL à l’été 2023, Clinton Mata s’est rapidement imposé comme un leader. Dimanche contre Lille (1-0), le défenseur a atteint la barre des cent matchs avec le club lyonnais.

    Après Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata a lui aussi rejoint le "Club des Cent" avec l’OL. Comme son partenaire de défense, l’Angolais est arrivé dans la capitale des Gaules à l’été 2023. Il a rapidement mis tout le monde d’accord. Polyvalent, il rend depuis deux saisons et demies de fiers services que ce soit comme latéral droit ou défenseur central aux côtés de Moussa Niakhaté. Une polyvalence qui lui permet d’enchaîner les matchs. Mata est le joueur le plus utilisé par Paulo Fonseca cette saison.

    Bientôt dans le top 100 des joueurs les plus capés

    En attendant de savoir s’il soufflera un peu contre Laval après n’avoir pas coupé suite à la CAN, le natif de Verviers en Belgique a passé le cap symbolique des cent matchs disputés avec l’OL. Contre Lille dimanche, Clinton Mata laisse derrière lui Jérémy Berthod et Daniel Xuereb. Tous deux ont disputé 99 matchs avec le club rhodanien. Avec un contrat jusqu’en juin 2028, le défenseur de 33 ans peut largement espérer intégrer le top 100 des joueurs les plus capés de l’histoire de l’OL. Léo Dubois occupe actuellement cette place avec 129 matchs disputés.

    à lire également
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement
    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 3 Fév 26 à 11 h 09

      Clinton, joueur sous-côté selon moi. Je pense d'ailleurs aussi que c'est un joueur qui va jouer encore longtemps pour nous. Il a 33 ans mais je trouve qu'il ne les fait pas, il reste encore rapide.

      Sur 100 matchs je serais curieux de savoir combien n'ont pas été bon de sa part, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main (ou deux à la limite).

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Affiche OL Lyonnes - ASSE
    OL Lyonnes - Saint-Etienne : -50% sur la billetterie avec Olympique-et-Lyonnais 07:30
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Laval : Morton a fait son retour à l’entraînement 12:00
    Titouan Thomas, milieu de Laval
    Contre Laval, l’OL va retrouver deux anciens de l’Académie 11:45
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    Contre Lille, Mata a atteint les 100 matchs avec l’OL 11:00
    La réserve de l'OL Lyonnes
    OL Académie : vainqueur de Clermont, la réserve féminine prend la tête 10:15
    Alain et Isabelle Griezmann avec Michael Gerlinger pour la signature du partenariat OL - Mâcon 71
    Désiré dans TKYDG, le partenariat OL - Mâcon 71 voit le jour 09:30
    Karim Benzema, ancien attaquant de l'OL
    Mercato : Benzema (ex-OL) reste en Arabie saoudite mais change de club 08:45
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Avec son mercato hivernal, l’OL pense à aujourd’hui et demain 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Mercato : Gomes Rodriguez également prêté en Ligue 2 02/02/26
    OL - Mercato : Kamara vient renforcer le secteur défensif 02/02/26
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier 02/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Avec ses Gones, Nartey, Endrick, l'OL file vers la Ligue des champions 02/02/26
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Mercato : Yaremchuk débarque à l’OL en prêt 02/02/26
    Les joueurs de Laval
    Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL 02/02/26
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa 02/02/26
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe Nationale U18 : l'OL Lyonnes affrontera Clermont en quarts 02/02/26
    Genesio après OL - Lille (1-0) : "L’impression d’avoir toujours les mêmes analyses" 02/02/26
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert 02/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut