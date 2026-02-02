OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier

En manque de temps de jeu à l’OL, Enzo Molebe va tenter de lancer sa carrière professionnelle en Ligue 2. Le jeune attaquant est prêté pour six mois à Montpellier, le tout sans option d’achat.

Dans les dernières heures du mercato, c’est toujours un peu la panique. Mais à l’OL, la volonté n’a pas été de succomber au fameux "panic buy". Il y a bien des arrivées qui vont se faire en ce dernier jour, mais tout cela fut travaillé en amont. Les pistes Yaremchuk et Kamara ont été activées depuis quelque temps déjà. Néanmoins, ce 2 février n’est pas de tout repos avec les officialisations d'arrivées, mais aussi de départs. Comme Paulo Fonseca l’avait laissé entendre, Enzo Molebe va aller se faire les dents en prêt.

Encore un espoir d'éclosion ?

Barré par la concurrence à l’OL, le jeune attaquant n’a disputé que 70 minutes depuis le début de la saison. Si Fonseca ne semble lui accorder qu’une confiance limitée, l’OL veut continuer à croire au développement de l’un des plus gros espoirs du centre de ces dernières années. Ainsi, Enzo Molebe est prêté sans option d’achat à Montpellier pour les six prochains mois, avant de retrouver la capitale des Gaules l’été prochain. Avec l’espoir d’avoir lancé complètement sa carrière professionnelle.