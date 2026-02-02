OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier

En manque de temps de jeu à l’OL, Enzo Molebe va tenter de lancer sa carrière professionnelle en Ligue 2. Le jeune attaquant est prêté pour six mois à Montpellier, le tout sans option d’achat.
Dans les dernières heures du mercato, c’est toujours un peu la panique. Mais à l’OL, la volonté n’a pas été de succomber au fameux "panic buy". Il y a bien des arrivées qui vont se faire en ce dernier jour, mais tout cela fut travaillé en amont. Les pistes Yaremchuk et Kamara ont été activées depuis quelque temps déjà. Néanmoins, ce 2 février n’est pas de tout repos avec les officialisations d'arrivées, mais aussi de départs. Comme Paulo Fonseca l’avait laissé entendre, Enzo Molebe va aller se faire les dents en prêt.
Encore un espoir d'éclosion ?
Barré par la concurrence à l’OL, le jeune attaquant n’a disputé que 70 minutes depuis le début de la saison. Si Fonseca ne semble lui accorder qu’une confiance limitée, l’OL veut continuer à croire au développement de l’un des plus gros espoirs du centre de ces dernières années. Ainsi, Enzo Molebe est prêté sans option d’achat à Montpellier pour les six prochains mois, avant de retrouver la capitale des Gaules l’été prochain. Avec l’espoir d’avoir lancé complètement sa carrière professionnelle.
Officiel l’Equipe, AGR prêté à Annecy.
Annecy (AGR) et Montpellier (Molebe) ont a peu près les mêmes résultats et mêmes nombres de buts marqués.
C'est bien que les deux joueurs puissent jouer dans un club de milieu de tableau de ligue 2 et j'espère progresser et montrer ce qu'ils savent faire.
C'était dommage de les voir cirer le banc pour rien et mine de rien ça fera une petite émulation à distance entre les deux joueurs, ça sera intéressant.
Le club semble vouloir faire de la place pour Yaremchuk et Himbert pour la fin de saison, pourquoi pas (même si ça enlève deux qualifiés pour la coupe d'Europe, ce qui est dommage en un sens)
Leurs départs ouvrent des places pour la coupe d'Europe ? On peut qualifier d'autres joueurs à leurs place ?
non, tu peux changer 3 joueurs en tout, que tu remplaces des joueurs encore au club ou des joueurs partis. Il y a un article qui en parle, sur le choix que devra faire le club pour les 3 joueurs à inscrire (Endrick, Nartey, et il y a débat sur le 3e entre Hateboer, Kamara et Yaremchuk).
Non c'est 3 changements max.
Probablement Endrick et Nartey déjà, et après ça va se jouer entre Yaremchuk, Hateboer et Kamara. Ça va être un choix difficile j'imagine.