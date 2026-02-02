Actualités
Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
Enzo Molebe lors de Real Betis – OL (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)

OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier

  • par David Hernandez
  • 5 Commentaires

    • En manque de temps de jeu à l’OL, Enzo Molebe va tenter de lancer sa carrière professionnelle en Ligue 2. Le jeune attaquant est prêté pour six mois à Montpellier, le tout sans option d’achat.

    Dans les dernières heures du mercato, c’est toujours un peu la panique. Mais à l’OL, la volonté n’a pas été de succomber au fameux "panic buy". Il y a bien des arrivées qui vont se faire en ce dernier jour, mais tout cela fut travaillé en amont. Les pistes Yaremchuk et Kamara ont été activées depuis quelque temps déjà. Néanmoins, ce 2 février n’est pas de tout repos avec les officialisations d'arrivées, mais aussi de départs. Comme Paulo Fonseca l’avait laissé entendre, Enzo Molebe va aller se faire les dents en prêt.

    Encore un espoir d'éclosion ?

    Barré par la concurrence à l’OL, le jeune attaquant n’a disputé que 70 minutes depuis le début de la saison. Si Fonseca ne semble lui accorder qu’une confiance limitée, l’OL veut continuer à croire au développement de l’un des plus gros espoirs du centre de ces dernières années. Ainsi, Enzo Molebe est prêté sans option d’achat à Montpellier pour les six prochains mois, avant de retrouver la capitale des Gaules l’été prochain. Avec l’espoir d’avoir lancé complètement sa carrière professionnelle.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Avec ses Gones, Nartey, Endrick, l'OL file vers la Ligue des champions
    5 commentaires
    1. Monark
      Monark - lun 2 Fév 26 à 20 h 05

      Officiel l’Equipe, AGR prêté à Annecy.

      Signaler
      1. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - lun 2 Fév 26 à 20 h 12

        Annecy (AGR) et Montpellier (Molebe) ont a peu près les mêmes résultats et mêmes nombres de buts marqués.
        C'est bien que les deux joueurs puissent jouer dans un club de milieu de tableau de ligue 2 et j'espère progresser et montrer ce qu'ils savent faire.
        C'était dommage de les voir cirer le banc pour rien et mine de rien ça fera une petite émulation à distance entre les deux joueurs, ça sera intéressant.

        Le club semble vouloir faire de la place pour Yaremchuk et Himbert pour la fin de saison, pourquoi pas (même si ça enlève deux qualifiés pour la coupe d'Europe, ce qui est dommage en un sens)

        Signaler
    2. Avatar
      Sherman28 - lun 2 Fév 26 à 20 h 21

      Leurs départs ouvrent des places pour la coupe d'Europe ? On peut qualifier d'autres joueurs à leurs place ?

      Signaler
      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - lun 2 Fév 26 à 20 h 26

        non, tu peux changer 3 joueurs en tout, que tu remplaces des joueurs encore au club ou des joueurs partis. Il y a un article qui en parle, sur le choix que devra faire le club pour les 3 joueurs à inscrire (Endrick, Nartey, et il y a débat sur le 3e entre Hateboer, Kamara et Yaremchuk).

        Signaler
      2. DrNelson & Mister Bosz
        DrNelson & Mister Bosz - lun 2 Fév 26 à 20 h 26

        Non c'est 3 changements max.
        Probablement Endrick et Nartey déjà, et après ça va se jouer entre Yaremchuk, Hateboer et Kamara. Ça va être un choix difficile j'imagine.

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe va se faire les dents à Montpellier 19:32
    La joie des joueurs de l'OL après le but de Noah Nartey contre Lille.
    Avec ses Gones, Nartey, Endrick, l'OL file vers la Ligue des champions 18:55
    Roman Yaremchuk, nouvel attaquant de l'OL
    Mercato : Yaremchuk débarque à l’OL en prêt 18:02
    Les joueurs de Laval
    Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL 16:40
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa 15:50
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe Nationale U18 : l'OL Lyonnes affrontera Clermont en quarts 15:00
    Genesio après OL - Lille (1-0) : "L’impression d’avoir toujours les mêmes analyses" 14:10
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert 13:06
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes défiera Le Havre à la maison en quarts 12:30
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL 11:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    PSG - OL Lyonnes (0-1) : Renard a ressenti une gêne avant le match 11:00
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : au contact de l’OM, sept points sur la 5e place... Le gros coup de l’OL 10:15
    OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit" 09:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Virus pour Morton, paternité pour Abner… un samedi difficile à gérer pour l’OL 08:45
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait 08:00
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h 07:30
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant 01/02/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    Après OL - Lille (1-0), Fonseca donne des nouvelles de Fofana 01/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut