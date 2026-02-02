Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL

Suite à une accumulation de cartons jaunes, Ylies Aradj et Ethan Clavreul ne pourront pas disputer le huitième de finale de Coupe de France contre l’OL. Leur sanction, prononcée mercredi dernier, prend effet ce mardi 3 février.

C’est une bouffée d’oxygène dans la saison galère que vit le Stade Lavallois. A la peine en Ligue 2 avec une 17e place, à un point de la lanterne rouge, le club de Mayenne connait quelques émotions positives grâce à la Coupe de France. Le huitième de finale s’annonce compliqué avec l’ogre lyonnais en face, et à cela s’ajoute le fait de jouer la rencontre au Parc OL et non à la maison. Toutefois, les hommes d’Olivier Frapolli ne s’avancent pas vaincus, d’autant plus avec le nouveau format sur 90 minutes et la séance de tirs au but dans la foulée. Une chance pour Laval qui devrait logiquement adopter une stratégie défensive mercredi soir (20h30).

De retour en championnat au Mans

Pour ce rendez-vous, le pensionnaire de Ligue 2 va devoir faire sans deux joueurs suspendus. Suite à une accumulation d’avertissements, Ylies Aradj et Ethan Clavreul ont vu la commission de discipline de la LFP les suspendre pour un match mercredi dernier. S’ils ont bien joué contre Pau vendredi dernier, le défenseur et l’attaquant ne pourront pas faire le voyage jusqu’à Décines. Leur sanction prenant effet ce mardi 3 février, Aradj et Clavreul feront défaut à leur équipe contre l’OL.