Actualités
Les joueurs de Laval
Les joueurs de Laval (@stadelavallois)

Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Suite à une accumulation de cartons jaunes, Ylies Aradj et Ethan Clavreul ne pourront pas disputer le huitième de finale de Coupe de France contre l’OL. Leur sanction, prononcée mercredi dernier, prend effet ce mardi 3 février.

    C’est une bouffée d’oxygène dans la saison galère que vit le Stade Lavallois. A la peine en Ligue 2 avec une 17e place, à un point de la lanterne rouge, le club de Mayenne connait quelques émotions positives grâce à la Coupe de France. Le huitième de finale s’annonce compliqué avec l’ogre lyonnais en face, et à cela s’ajoute le fait de jouer la rencontre au Parc OL et non à la maison. Toutefois, les hommes d’Olivier Frapolli ne s’avancent pas vaincus, d’autant plus avec le nouveau format sur 90 minutes et la séance de tirs au but dans la foulée. Une chance pour Laval qui devrait logiquement adopter une stratégie défensive mercredi soir (20h30).

    De retour en championnat au Mans

    Pour ce rendez-vous, le pensionnaire de Ligue 2 va devoir faire sans deux joueurs suspendus. Suite à une accumulation d’avertissements, Ylies Aradj et Ethan Clavreul ont vu la commission de discipline de la LFP les suspendre pour un match mercredi dernier. S’ils ont bien joué contre Pau vendredi dernier, le défenseur et l’attaquant ne pourront pas faire le voyage jusqu’à Décines. Leur sanction prenant effet ce mardi 3 février, Aradj et Clavreul feront défaut à leur équipe contre l’OL.

    à lire également
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa
    4 commentaires
    1. Cypus34
      Cypus34 - lun 2 Fév 26 à 16 h 53

      Ilies Aradj, arrière gauche prêté par Toulouse, 20 ans, 45% du temps joué en L2, 31% en CdF, 0 but 0 passe.
      Ethan Clavreul, aillier gauche, 20 ans, 41% du temps joué en L2, 41% en CdF, 5 buts 0 passe.
      Des joueurs utiles à très utiles (29% des participations aux buts de la saison pour Ethan).

      Signaler
    2. Avatar
      BadGone91 - lun 2 Fév 26 à 16 h 55

      Bon alors on fait tourner ou pas pour ce match ??

      Signaler
      1. Avatar
        Kirua07 - lun 2 Fév 26 à 17 h 05

        Il faudrait à minima faire souffler AMN je pense.
        Pour le reste il faudra voir l'effectif à dispo...

        Signaler
      2. olympiklyon
        olympiklyon - lun 2 Fév 26 à 17 h 15

        AMN doit rester à la maison avant de le cramer, je laisserais Mata ou Niakhaté au repos et Moreira. à voir si Coco est en capacité de jouer 15-20 minutes

        Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les joueurs de Laval
    Coupe de France : Laval privé de deux joueurs contre l’OL 16:40
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Hateboer, Endrick, Nartey, une possible recrue… des choix à faire à l’OL pour la Ligue Europa 15:50
    Les U19 féminines de l'OL Lyonnes
    Coupe Nationale U18 : l'OL Lyonnes affrontera Clermont en quarts 15:00
    Genesio après OL - Lille (1-0) : "L’impression d’avoir toujours les mêmes analyses" 14:10
    Ruben Kluivert lors d'OL - RB Salzbourg
    Mercato : l'OL ne veut pas céder à la "vente panique" pour Kluivert 13:06
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Coupe de France féminine : l'OL Lyonnes défiera Le Havre à la maison en quarts 12:30
    Noham Kamara, défenseur du PSG et des U20 français
    Mercato : Noham Kamara de plus en plus proche de l’OL 11:45
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    PSG - OL Lyonnes (0-1) : Renard a ressenti une gêne avant le match 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL à Metz
    Ligue 1 : au contact de l’OM, sept points sur la 5e place... Le gros coup de l’OL 10:15
    OL - Lille (1-0) : Fonseca a apprécié "l’état d’esprit" 09:30
    Abner lors d'OL - Lille
    Virus pour Morton, paternité pour Abner… un samedi difficile à gérer pour l’OL 08:45
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : Nartey, la titularisation que personne n’attendait 08:00
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    OL : fermeture du mercato ce lundi à 20h 07:30
    Paulo Fonseca après la victoire de l'OL contre Lille
    OL - Mercato : Fonseca confirme l’arrivée d’un attaquant 01/02/26
    Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
    Après OL - Lille (1-0), Fonseca donne des nouvelles de Fofana 01/02/26
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Niakhaté après OL - Lille (1-0) : "On kiffe ce moment tout simplement" 01/02/26
    Tabitha Chawinga (OL Lyonnes)
    L'OL Lyonnes assure l'essentiel contre le PSG (0-1) 01/02/26
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    OL - Lille (1-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 01/02/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut