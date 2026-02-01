Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
Malick Fofana lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après OL - Lille (1-0), Fonseca donne des nouvelles de Fofana

  • par David Hernandez
  3 Commentaires

    • Malgré les très nombreuses absences, l’OL a réussi à prendre le dessus sur Lille ce dimanche après-midi. Cette bonne passe est d’autant plus remarquable avec tous les aléas physiques qui touchent la formation lyonnaise.

    Dix victoires de suite toutes compétitions confondues. Il y a vingt ans que cela n’était plus arrivé à l’OL. À l'époque, le club lyonnais roulait sur la Ligue 1. Ce n’est plus le cas en 2026, mais les supporters lyonnais se remettent à rêver. Avec une telle dynamique, difficile de leur en vouloir, d’autant plus que l’OL n’est pas épargné par les pépins physiques. Ce dimanche après-midi, Paulo Fonseca avait certes retrouvé Pavel Sulc, mais l’entraîneur a dû composer avec la maladie de dernière minute de Tyler Morton. Un joueur de plus dans la longue liste de l’infirmerie qui ne devrait pas se désemplir si rapidement. Après la victoire contre Lille (1-0), Fonseca a fait un état des lieux plutôt pessimiste. Touché à l’ischio, Corentin Tolisso est espéré pour la fin de semaine prochaine et le déplacement à Nantes, même si aucun risque ne sera pris.

    Une planification de retour qui prend du retard

    Rien de certain alors qu’Orel Mangala sera également sur le flanc, comme l’avait annoncé le Portugais vendredi et confirmé deux jours plus tard. Ces absences dans l’entrejeu ne sont rien comparées à celles sur les ailes. Malick Fofana n’a toujours pas repris l’entraînement collectif et ne semble pas près de le faire. La date de son retour a encore été repoussée puisque Paulo Fonseca espère compter sur son Belge "peut-être dans trois semaines"… Loin donc d'une reprise courant janvier comme cela était espéré pour se remettre en jambes avant la Ligue Europe. Un coup dur car Ernest Nuamah n’est, lui aussi, pas encore disponible…

    3 commentaires
    1. florentdu42
      florentdu42 - dim 1 Fév 26 à 18 h 45

      Je préfère qu'on ne prenne pas de risque pour l'instant et que les retours ne soient pas précipités.
      On aura besoin du maximum de joueurs frais et dispo en vu des 1/8 de ligue europa et dans le dernier tiers du championnat

      Signaler
    2. Avatar
      Vudailleurs - dim 1 Fév 26 à 19 h 33

      Trop de blessés pourvu que ça ne lâche pas en fin de saison comme l'an passé.

      Signaler
    3. Valbranque
      Valbranque - dim 1 Fév 26 à 19 h 38

      Espérons que Moreira tienne le coup. Il enchaîne les matchs avec à chaque fois une énorme débauche d’énergie !

      Signaler

    Laisser un commentaire

