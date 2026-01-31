OL : Mangala encore sur le flanc pour "dix jours"

Entré à la pause contre les Young Boys de Berne, Orel Mangala a manqué les deux matchs suivants de l’OL. Le milieu belge devrait encore manquer deux à trois matchs.

Lorsqu’il s’était présenté à la presse il y a quelques semaines, il s’estimait de retour à son niveau pour pouvoir créer de la concurrence au milieu de terrain. Forcé est de constater qu’Orel Mangala a du mal à enchaîner pour reprendre du rythme. Après quelques entrées, le Belge aurait pu postuler à une place de titulaire à Berne si le terrain n’avait pas été une pelouse synthétique. Finalement, il est entré à la pause et cela ne semble pas lui avoir fait du bien.

Cinq matchs manqués ?

Absent à Metz dimanche dernier puis face au PAOK jeudi soir, le milieu ne tiendra pas plus sa place contre Lille ce dimanche (15h). Absent de l’entraînement collectif, Mangala « a encore besoin de temps » selon Paulo Fonseca. Si le technicien portugais n’a pas dévoilé la nature du pépin physique, il serait musculaire selon nos informations. De quoi le laisser sur le flanc « encore dix jours » d’après son coach. Le match contre Laval en Coupe de France et le déplacement à Nantes samedi prochain devraient ainsi s’ajouter à la liste des matchs manqués par Orel Mangala.