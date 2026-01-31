Actualités
Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
Orel Mangala à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Mangala encore sur le flanc pour "dix jours"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Entré à la pause contre les Young Boys de Berne, Orel Mangala a manqué les deux matchs suivants de l’OL. Le milieu belge devrait encore manquer deux à trois matchs.

    Lorsqu’il s’était présenté à la presse il y a quelques semaines, il s’estimait de retour à son niveau pour pouvoir créer de la concurrence au milieu de terrain. Forcé est de constater qu’Orel Mangala a du mal à enchaîner pour reprendre du rythme. Après quelques entrées, le Belge aurait pu postuler à une place de titulaire à Berne si le terrain n’avait pas été une pelouse synthétique. Finalement, il est entré à la pause et cela ne semble pas lui avoir fait du bien.

    Cinq matchs manqués ?

    Absent à Metz dimanche dernier puis face au PAOK jeudi soir, le milieu ne tiendra pas plus sa place contre Lille ce dimanche (15h). Absent de l’entraînement collectif, Mangala « a encore besoin de temps » selon Paulo Fonseca. Si le technicien portugais n’a pas dévoilé la nature du pépin physique, il serait musculaire selon nos informations. De quoi le laisser sur le flanc « encore dix jours » d’après son coach. Le match contre Laval en Coupe de France et le déplacement à Nantes samedi prochain devraient ainsi s’ajouter à la liste des matchs manqués par Orel Mangala.

    à lire également
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Nice et Strasbourg
    1 commentaire
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - sam 31 Jan 26 à 7 h 41

      Il ne m’a jamais convaincu ! Un flop financier et sportif ! À vendre dès que possible.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Abner (OL) face à Strasbourg
    Ligue 1 : l'OL sait quand il affrontera Nice et Strasbourg 08:00
    Orel Mangala à l'entraînement de l'OL
    OL : Mangala encore sur le flanc pour "dix jours" 07:30
    Ruddy Buquet
    Coupe de France : Ruddy Buquet aux commandes d’OL - Laval 30/01/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 30/01/26
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - Ligue Europa : Morton désormais sous la menace comme Mata et Kluivert 30/01/26
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    Révoqué d'Eagle Football, Textor ne peut plus vendre de joueurs à Botafogo 30/01/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    Fonseca (OL) : "Nous n'avons encore rien gagné" 30/01/26
    Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
    OL - Lille : Sulc disponible, première convocation à venir pour Nartey 30/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d'OL - PAOK
    OL - Ligue Europa : Himbert détrône Benzema avant de l’être à son tour par Gomes Rodriguez 30/01/26
    Endrick attaquant de l'OL
    Endrick n’est pas "venu rigoler et faire des blagues" en Ligue 1 et à l’OL 30/01/26
    Pavel Sulc lors de Young Boys Berne - OL
    À deux jours d'OL - Lille, Pavel Sulc de retour à l'entraînement 30/01/26
    Tyler Morton félicite Pavel Sulc après son but lors de Monaco - OL
    L’OL porte le football français à l’indice UEFA 30/01/26
    La banderole déployée par les Bad Gones en hommage aux supporters décédés du PAOK
    OL - PAOK (4-2) : un hommage émouvant et respecté par le Parc OL 30/01/26
    Khalis Merah lors de Young Boys - OL
    Merah (OL) : "Une nouvelle Ligue Europa va commencer en huitièmes" 30/01/26
    Adam Karabec après son but lors d'OL - PAOK
    En finissant premier, l’OL ne veut pas s'enflammer pour autant 30/01/26
    Rémi Himbert et Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Himbert après OL - PAOK (4-2) : "Un but que j'ai travaillé" 30/01/26
    Les joueurs de l'OL célébrant avec les supporters après la victoire contre le PAOK
    Himbert, Merah, Hamdani… L’OL Kids refait parler de lui 30/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l’OL connaitra ses potentiels adversaires en 8es ce vendredi 30/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut