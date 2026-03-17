Les deux premières places de Ligue 1 semblent acquises. Mais pour le podium, cinq équipes se tiennent en six points, dont l'OL. Voici leur programme.

Le PSG et Lens ont vraisemblablement mis la main sur les deux premières places de Ligue 1. Mais derrière les deux concurrents pour le titre, cinq rivaux se tiennent en six points pour le podium et le top 4. Marseille est 3e avec 49 unités. Les Phocéens sont suivis par l'OL (4e, 47), Lille (5e, 44), Monaco (6e, 43) et Rennes (7e, 43). Sachant que pour l'heure, seul le top 6 est qualificatif pour l'Europe. Voici leur calendrier sur les huit dernières journées. On notera quelques confrontations directes.

L'OL

OL - Celta (19/03) en Ligue Europa

OL - Monaco (22/03)

Angers - OL (05/04)

OL - Lorient (12/04)

PSG - OL (19/04)

OL - Auxerre (à définir)

OL - Rennes (à définir)

Toulouse - OL (09/05)

OL - Lens (16/09)

OM

OM - Lille (22/03)

Monaco - OM (05/04)

OM - Metz (10/04)

Lorient - OM (à définir)

OM - Nice (à définir)

Nantes - OM (à définir)

Le Havre - OM (09/05)

OM - Rennes (16/09)

Lille

Aston Villa - Lille (19/03) en Ligue Europa

OM - Lille (22/03)

Lille - Lens (04/04)

Toulouse - Lille (12/04)

Lille - Nice (à définir)

Paris FC - Lille (à définir)

Lille - Le Havre (à définir)

Monaco - Lille (09/05)

Lille - Auxerre (16/09)

Monaco

OL - Monaco (22/03)

Monaco - OM (05/04)

Paris FC - Monaco (10/04)

Monaco - Auxerre (à définir)

Toulouse - Monaco (à définir)

Metz - Monaco (définir)

Monaco - Lille (09/05)

Strasbourg - Monaco (16/05)

Rennes