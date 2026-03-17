Les deux premières places de Ligue 1 semblent acquises. Mais pour le podium, cinq équipes se tiennent en six points, dont l'OL. Voici leur programme.
Le PSG et Lens ont vraisemblablement mis la main sur les deux premières places de Ligue 1. Mais derrière les deux concurrents pour le titre, cinq rivaux se tiennent en six points pour le podium et le top 4. Marseille est 3e avec 49 unités. Les Phocéens sont suivis par l'OL (4e, 47), Lille (5e, 44), Monaco (6e, 43) et Rennes (7e, 43). Sachant que pour l'heure, seul le top 6 est qualificatif pour l'Europe. Voici leur calendrier sur les huit dernières journées. On notera quelques confrontations directes.
L'OL
- OL - Celta (19/03) en Ligue Europa
- OL - Monaco (22/03)
- Angers - OL (05/04)
- OL - Lorient (12/04)
- PSG - OL (19/04)
- OL - Auxerre (à définir)
- OL - Rennes (à définir)
- Toulouse - OL (09/05)
- OL - Lens (16/09)
OM
- OM - Lille (22/03)
- Monaco - OM (05/04)
- OM - Metz (10/04)
- Lorient - OM (à définir)
- OM - Nice (à définir)
- Nantes - OM (à définir)
- Le Havre - OM (09/05)
- OM - Rennes (16/09)
Lille
- Aston Villa - Lille (19/03) en Ligue Europa
- OM - Lille (22/03)
- Lille - Lens (04/04)
- Toulouse - Lille (12/04)
- Lille - Nice (à définir)
- Paris FC - Lille (à définir)
- Lille - Le Havre (à définir)
- Monaco - Lille (09/05)
- Lille - Auxerre (16/09)
Monaco
- OL - Monaco (22/03)
- Monaco - OM (05/04)
- Paris FC - Monaco (10/04)
- Monaco - Auxerre (à définir)
- Toulouse - Monaco (à définir)
- Metz - Monaco (définir)
- Monaco - Lille (09/05)
- Strasbourg - Monaco (16/05)
Rennes
- Rennes - Metz (22/03)
- Brest - Rennes (04/04)
- Rennes - Angers (11/04)
- Strasbourg - Rennes (à définir)
- Rennes - Nantes (à définir)
- OL - Rennes (à définir)
- Rennes - Paris FC (09/05)
- OM - Rennes (16/09)
L'OL a clairement le calendrier le plus difficile. Jouer contre Monaco et Rennes comme concurrents directs, mais aussi contre le PSG et Lens, ça fait 4 matchs très compliqués à gérer (heureusement 3 fois sur 4 à domicile). J'oublie pas non plus les matchs contre Lorient et Toulouse qui sont en pleine bourre en ce moment. En tout cas, il faudra absolument faire le plein à domicile sinon on risque de vite dégringoler.
Et encore une fois, peut-être qu'il serait judicieux de miser plus sur l'Europa ligue (plus que 6 matchs à bien gérer pour arriver au bout).