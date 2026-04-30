Dimanche contre Rennes, l'OL livrera un match capital pour la suite. Un grand rendez-vous dans lequel les tauliers seront primordiaux.

L'excitation va monter crescendo, comme elle le fait depuis le début de la semaine. Après les victoires de l'OL (3e) et de Rennes (5e) le week-end dernier, le choc de dimanche apparaît comme un tournant de l'exercice 2025-2026 dans la course au podium. Un point sépare les deux formations, ainsi qu'un Lille bien en embuscade (4e). La partie dominicale attire donc tous les regards à trois journées de la fin du championnat.

Pour Tolisso, les cadres "doivent apporter le calme dans le groupe"

Dans ce genre d'affiche, chaque membre du 11 est déterminant, mais certains le sont encore davantage. On pense aux cadres, qui devront porter l'équipe et épauler les jeunes moins habitués à ces rencontres cruciales. "C'est le sprint final, les fins de saisons sont toujours très intenses. Les joueurs expérimentés comme Moussa (Niakhaté), Clinton (Mata) ou moi-même, devons apporter le calme dans le groupe", reconnaissait d'ailleurs Corentin Tolisso suite au succès devant l'AJA (3-2).

Ces trois footballeurs, plus éventuellement Nicolas Tagliafico, seront très attendus face au Stade Rennais. Dans cette case, on peut y ranger Dominik Greif, devenu un taulier sur le terrain. S'ils évoluent à leur niveau, alors l'Olympique lyonnais pourra espérer de belles choses contre les Bretons, mais aussi pour la suite.