Actualités
Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - Rennes : plus que jamais, les cadres devront répondre présents

  • par Gwendal Chabas

    • Dimanche contre Rennes, l'OL livrera un match capital pour la suite. Un grand rendez-vous dans lequel les tauliers seront primordiaux.

    L'excitation va monter crescendo, comme elle le fait depuis le début de la semaine. Après les victoires de l'OL (3e) et de Rennes (5e) le week-end dernier, le choc de dimanche apparaît comme un tournant de l'exercice 2025-2026 dans la course au podium. Un point sépare les deux formations, ainsi qu'un Lille bien en embuscade (4e). La partie dominicale attire donc tous les regards à trois journées de la fin du championnat.

    Pour Tolisso, les cadres "doivent apporter le calme dans le groupe"

    Dans ce genre d'affiche, chaque membre du 11 est déterminant, mais certains le sont encore davantage. On pense aux cadres, qui devront porter l'équipe et épauler les jeunes moins habitués à ces rencontres cruciales. "C'est le sprint final, les fins de saisons sont toujours très intenses. Les joueurs expérimentés comme Moussa (Niakhaté), Clinton (Mata) ou moi-même, devons apporter le calme dans le groupe", reconnaissait d'ailleurs Corentin Tolisso suite au succès devant l'AJA (3-2).

    Ces trois footballeurs, plus éventuellement Nicolas Tagliafico, seront très attendus face au Stade Rennais. Dans cette case, on peut y ranger Dominik Greif, devenu un taulier sur le terrain. S'ils évoluent à leur niveau, alors l'Olympique lyonnais pourra espérer de belles choses contre les Bretons, mais aussi pour la suite.

    à lire également
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL : Daryll Benlahlou pourrait signer son premier contrat professionnel

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Arsenal
    OL Lyonnes - Arsenal : profitez d'une remise de 50% sur les billets 06/04/26
    Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
    OL - Rennes : plus que jamais, les cadres devront répondre présents 16:00
    Daryll Benlahlou, joueur offensif de l'OL Académie
    OL : Daryll Benlahlou pourrait signer son premier contrat professionnel 15:10
    Les supporters de l'OL
    L'OL revoit encore ses prix pour la réception de Rennes 14:20
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - Nantes
    Première Ligue : OL Lyonnes retrouvera bien le FC Nantes en play-offs 13:30
    Vignette TKYDG 27 04 2026
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 27 avril en podcast 12:40
    Christiane Endler face à Ingrid Engen et Stina Blacksteinus lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Une arbitre italienne pour gérer OL Lyonnes - Arsenal 11:50
    Mário Sauer, joueur de Toulouse
    Suspension confirmée pour Mário Sauer lors de Toulouse - OL 11:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Ballons terrain d'entraînement de l'OL
    OL Lyonnes : de nouvelles têtes chez les Lyonnaises face à Nantes 10:15
    Les efforts de l'OL salués par la DNCG 09:25
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL, Kang, Botafogo, Textor... On fait le point sur la situation autour de l'Olympique lyonnais 08:40
    Elisa Daupeux arbitrera OL - Montpellier
    Coupe de France : Elisa Daupeux aux commandes de PSG - OL Lyonnes 08:00
    Renee Slegers lors d'Arsenal - OL Lyonnes
    Avant de retrouver OL Lyonnes, Arsenal écrase Leicester 07:30
    Christiane Endler lors de la finale de Ligue des champions Barcelone - OL
    Bien aidée par Endler, la jeunesse d'OL Lyonnes tient tête à Nantes (1-1) 29/04/26
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    Endler dans le but... Revivez Nantes – OL Lyonnes 29/04/26
    OL Lyonnes - Arsenal / OL - Rennes : deux affiches pour le prix d’une 29/04/26
    Mateo Del Blanc, latéral de Union Santa Fé
    OL - Mercato : un latéral argentin dans le viseur ? 29/04/26
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Pour Toulouse - OL, Martinez Novell vivra sa dernière au Stadium 29/04/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut