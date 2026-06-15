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Eugénie Le Sommer, attaquante de l'OL, lors de son entretien avec Olympique-et-Lyonnais
Eugénie Le Sommer, attaquante de l’OL, lors de son entretien avec Olympique-et-Lyonnais

Eugénie Le Sommer (ex-OL Lyonnes) inaugure un stade à son nom

  • par David Hernandez

    • De retour en France ces dernières semaines, Eugénie Le Sommer ne chôme pas. L’ancienne attaquante d’OL Lyonnes a inauguré un stade à son nom.

    Elle est partie à contrecœur et cela se ressent. Si elle s'épanouit dans le championnat mexicain depuis un an, Eugénie Le Sommer reste attachée à OL Lyonnes. À chaque retour en France, l’attaquante en profite pour aller saluer ses anciennes coéquipières, comme ce fut le cas lors de la demi-finale aller de Première Ligue contre le FC Nantes. En vacances actuellement, la Française a donné de son temps à des footballeuses en herbe à l’occasion de ses stages. Elle intervient également sur M6 depuis le début de la Coupe du monde 2026.

    À côté de ça, elle est aussi mise à l’honneur pour l’ensemble de sa carrière, qui n’est pas encore finie. Il y a quelques jours, Eugénie Le Sommer a vu la ville de Surzur lui rendre hommage. Elle, la native de Grasse mais bretonne avant tout, a inauguré le stade et le terrain synthétique "Eugénie Le Sommer".

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