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Ballon OL à l'entraînement
Ballon OL à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

OL académie : les U19 battent Nantes aux tirs au but

  • par Gwendal Chabas

    • Tout s'est joué en fin de match pour les U19 de l'OL mercredi contre Nantes (1-1). Pour leur deuxième amical de l'été, la revue d'effectif se poursuit avant un tournoi dans le Maine-et-Loire.

    Semaine intensive pour les U19 de l'OL. Ce week-end, ils participeront au tournoi Carisport qui se tient près de Cholet (Maine-et-Loire). Ils y affronteront Brest et Caen samedi lors de la phase de poules. Mais avant cette nouvelle étape dans sa préparation, le groupe de Karim Bounouara a disputé un deuxième match amical mercredi dans la région. Au Puy-Saint-Bonnet, il défiait le cador local, le FC Nantes.

    Titalom buteur

    Un duel indécis bien que dominé par les jeunes Nantais. Mais finalement, quelques instants après l'ouverture du score adverse, Edwin Titalom a égalisé en toute fin de rencontre (1-1, 87e). Pour l'honneur, les Gones ont gagné aux tirs au but, ce qui est assez rare pour être souligné. Une séance qui servait à départager les deux équipes. D'après le bien informé Borgia_OL, Titalom, Ousmane Fofana, Amine Lazrak et Kassim Mnamdji sont les buteurs d'un succès 4-3.

    La présaison continue pour les Rhodaniens, qui avaient dominé la réserve de FBBP01 samedi (2-1). Rendez-vous dans deux jours pour quatre affiches réparties entre le 1er et le 2 août. Une bonne base en vue de la reprise du championnat le 23 août contre Clermont.

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