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Le logo de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : les U19 dans le Maine-et-Loire ce week-end

  • par Gwendal Chabas

    • Après un match amical ce week-end, les U19 de l'OL vont poursuivre leur préparation dans le Maine-et-Loire. Ils disputeront un tournoi historique et solidaire.

    En 2026, le tournoi Carisport, qui a lieu dans l'Ouest, dans le Maine-et-Loire, fêtera sa 34e édition. Rappelons qu'il s'est tenu pour la première fois en 1992. Une épreuve à vocation sportive évidemment, mais pas que. Les bénéfices du week-end servent en effet à acquérir du matériel adapté pour les athlètes en situation de handicap. Pour sa première participation en 2025, les U19 de l'OL avaient terminé 8es. Ils reviennent cette année, toujours dans le cadre de leur préparation.

    Une poule avec Brest et Caen

    Les protéger de Karim Bounouara, qui a repris le groupe cet été, y seront à partir de vendredi. La compétition, elle, a lieu du samedi au dimanche. Le premier jour, les Gones défieront Brest (14h30) puis Caen (18 heures) durant la phase de poules. Pour aller en demi-finales, il faudra finir en tête. Le lendemain, chaque formation disputera deux autres rencontres de classement. Sachez d'ailleurs que si vous êtes dans le coin - les Rhodaniens seront à La Séguinière, près de Cholet - vous pouvez accéder au stade gratuitement.

    Une manière de monter en puissance avec des affiches de deux fois 20 minutes. Un séjour court mais intense donc, alors qu'ils reprendront le championnat le 23 août contre Clermont. À noter que Jason Nkelenda et ses coéquipiers ont remporté samedi leur premier amical de l'été, 2-1 face à la réserve du FBBP01.

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