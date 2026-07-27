À une semaine de son premier match officiel, le 3e tour préliminaire de Ligue des champions, l'OL se dessine petit à petit. Il ne sera pas à son meilleur niveau pour diverses raisons, mais on devine plus ou moins ce qu'il proposera.

On a hâte que ça redémarre. Encore une grosse semaine avant que l'OL ne retrouve la pression d'une rencontre officielle. Et pas n'importe quelle rencontre, puisque celle-ci décidera, en partie, de son avenir européen. Le mardi 4 août, il sera à Prague pour affronter le Sparta dans le cadre du 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Il lui reste quelques jours pour travailler, et un match amical à Cadix contre le Real Betis mercredi, pour se préparer.

Est-ce suffisant pour montrer un beau visage et passer ce tour ? Pour la première interrogation, on peut se poser la question car on n'a rien vu de flamboyant sur les cinq premières sorties de l'été. Mais les Lyonnais sont suffisamment sérieux pour gagner globalement. Certes, il y a cette défaite contre le Slavia Prague le 18 juillet (0-2), avant le stage en Allemagne, mais ils ont rebondi en battant Wolfsburg sans trembler vendredi dernier (2-0).

De ce duel, on peut retenir que l'équipe a préservé sa cage, se remettant d'une entame un peu difficile pour prendre le dessus, avant de nettement dominer un adversaire en infériorité numérique. Il nous donne aussi des indications supplémentaires sur le 11 appelé à jouer face à Adam Karabec et ses coéquipiers. "On sent que les automatismes commencent à se matérialiser, même s’ils manquent quelques joueurs. Dans l’ensemble, c’était une bonne prestation, résumait Clinton Mata au micro du club. On a essayé de mettre en place ce que le coach nous avait demandé. Par rapport à la première confrontation (contre Mâcon 71, 5-2), il y a une nette amélioration. Le bilan du séjour est positif."

Dans quel état de forme seront Fofana, Nuamah et Šulc ?

Paulo Fonseca voulait aussi retenir les bons côtés. "Je suis satisfait. C’était un bon test pour nous face à une équipe forte physiquement. Ils avaient six joueurs à l’intérieur du jeu, donc on a dû s’adapter. Les premières minutes étaient difficiles mais on était équilibrés, soulignait le Portugais. Avant le carton rouge, on commandait. C’était tranquille défensivement. On a manqué de précision dans le dernier geste. À onze contre dix, ce n’était pas simple non plus car ils défendaient tous."

L'OL avance donc, et l'ultime rencontre de mercredi sera un excellent repère contre une opposition très sérieuse de Liga. Mais on sait bien qu'il ne sera pas à 100% d'ici au 4 août. Il y a déjà les incertitudes concernant quelques jours majeurs. Nicolas Tagliafico et Moussa Niakhaté, qui ont un certain statut, seront suspendus. Quid des niveaux physiques de Malick Fofana, Ernest Nuamah et Pavel Šulc ? Au milieu de terrain, qui accompagnera Corentin Tolisso et Tyler Morton ? Mads Bidstrup ? Il n'était pas en mesure de jouer vendredi, donc il faut espérer qu'il soit remis du coup sur le genou qu'il a subi.

Un effectif retouché d'ici au 4 août, c'est probable

Et puis, l'effectif va bouger ? D'ici au match aller contre les Tchèques, Loïs Openda aura probablement signé, mais pourra-t-il être titulaire après seulement quelques entraînements ? Des départs sont aussi attendus, et pas qu'un peu, afin de débloquer d'autres potentiels mouvements. En clair, on ne verra pas la meilleure version de l'Olympique lyonnais sur ce 3e tour préliminaire.

Reste à savoir si cela suffira à franchir l'obstacle du Sparta. Ce dernier n'a pas l'air d'être en grande forme, ce qui est une bonne nouvelle. On attendra tout de même que les Rhodaniens haussent le ton, car ce sera sans doute nécessaire afin de retrouver la Ligue des champions, six ans après.