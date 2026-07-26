Après avoir trouvé un accord avec l'OL pour un prêt payant, la Juventus Turin a choisi de ne pas prendre de risques avec Loïs Openda. L'attaquant belge a été ménagé lors de l'amical disputé par la Vielle Dame samedi.

Tout est désormais ficelé pour que l'OL accueille sa cinquième recrue de l'été après Kaïl Boudache, Mohamed Ouedraogo, Mads Bidstrup et Julien Duranville. Erigé comme un dossier prioritaire de ce mercato estival, le poste de numéro 9 devrait être confié à Loïs Openda dans les prochaines heures ou prochains jours. A la recherche d'un attaquant sous la forme d'un prêt, l'OL a ciblé l'attaquant belge, en crise de confiance à la Juventus Turin. Restait à se mettre d'accord avec le club turinois sur les modalités de cette cession temporaire. Les deux clubs ont trouvé un accord samedi sur la base d'un prêt sec mais payant, permettant ainsi à Openda de retrouver la Ligue 1, trois ans après son départ de Lens.

La crainte d'une blessure malvenue

A ceux qui pouvaient encore douter de l'imminence de cette arrivée dans la capitale des Gaules, la Juve a choisi de ne pas prendre de risques avec son attaquant. Retenu dans le groupe pour affronter le Standard de Liège ce samedi, Loïs Openda n'a finalement pas pris part à la rencontre, n'étant même pas sur la feuille de match. Une blessure aurait été malvenue pour toutes les parties et tous les regards sont désormais rivés sur la future visite médicale du Belge, qui devrait avoir lieu en début de semaine.