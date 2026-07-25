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Loïs Openda, attaquant de la Juventus
Loïs Openda, attaquant de la Juventus (AFP)

Mercato : l'OL et la Juventus Turin ont trouvé un accord pour Openda

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans le viseur de l'OL et prêt à relever le défi rhodanien, Loïs Openda attendait que la Juventus Turin et le club lyonnais trouvent un accord sur les modalités de la transaction. Cela se fera sur la base d'un prêt sec mais payant alors que le Belge serait attendu à Lyon en début de semaine.

    Le dossier du numéro 9 va-t-il prendre fin dans les prochains jours à l'OL ? Il le faut si le club lyonnais veut compter sur sa recrue offensive pour la double confrontation contre le Sparta Prague. Ayant jusqu'au jeudi 30 juillet pour dévoiler sa liste des joueurs disponibles pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions, la direction rhodanienne a la pression. Néanmoins, les propos de Paulo Fonseca vendredi après la victoire contre Wolfsburg (2-0) laissent à penser qu'un dénouement est proche. Ce n'est un secret pour personne, l'OL a accéléré sur la piste Loïs Openda et le joueur aurait déjà donné son accord pour débarquer dans la capitale des Gaules.

    Un prêt payant pour limiter la masse salariale ?

    Une arrivée qui serait pour le début de la semaine, d'après plusieurs médias italiens alors que les deux clubs ont enfin trouvé un accord sur les conditions de l'opération. Soucieuse de se séparer du Belge après une seule saison mais avec l'espoir de le voir se relancer, la Juventus Turin aurait accepté de prêter Openda avec une prise en charge très importante du salaire, permettant ainsi à l'opération de se concrétiser.

    Toutefois, malgré ce qui pouvait être avancé ces derniers jours, l'OL ne disposera pas d'une option d'achat d'après L'Equipe. Le club rhodanien paiera néanmoins trois millions d'euros sur le prêt, une indemnité couvrant ainsi une partie du salaire de l'attaquant belge sur la période. Un peu à la manière de ce qui avait été fait avec Endrick, permettant ainsi de ne pas faire grossir la masse salariale de l'OL.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - sam 25 Juil 26 à 15 h 31

      Bon il n'a plus qu'a mettre le bleu de chauffe....

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