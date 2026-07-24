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Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l'Algarve
Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l’Algarve (Photo by João Matos / AFP)

Tour de France : Paul Seixas, supporter de l'OL, vise l'Alpe d'Huez

  • par Thomas Dioudonnat

    • La 19e étape du Tour de France, qui arrive à l'Alpe d'Huez ce vendredi, s'annonce coriace. Paul Seixas, fan de l'OL, peut y croire.

    Après la fin de la partie contre Wolfsburg ce vendredi, les supporters de l'OL pourront vite zapper pour une balade télévisée sur les routes du Tour de France. Le grimpeur lyonnais Paul Seixas aborde l'étape reine de cette édition avec une carte à jouer. Trois cols hors catégorie, dont l'inévitable ascension finale de l'Alpe d'Huez, attendent les coureurs sur ce parcours taillé pour les costauds. 4e du classement général, à 7 minutes et 11 secondes de Pogacar, le pensionnaire de la Decathlon-AG2R vise le podium. Une belle étape pourrait faire basculer les choses.

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    L'ambiance autour du peloton n'est cependant pas au beau fixe. Plusieurs contrôles antidopage inopinés ont jeté un froid sur la caravane ces derniers jours. Une atmosphère devenue un peu pesante à deux jours de l'arrivée à Paris. Un contexte que Paul Seixas aborde toutefois avec sérénité. Le jeune homme de 19 ans affiche une maturité étourdissante depuis le début de la mythique course.

    Un supporter invétéré de l'OL

    Le natif de Lyon a toujours revendiqué son affection pour l'équipe phare de sa région. Il était d'ailleurs présent la saison dernière à Décines, au bord de la pelouse, un maillot aux couleurs du club sur les épaules, en train d'assister impuissant à la défaite de l'OL contre le PSG (2-3, le 9 novembre 2025). Depuis, le Gone a récemment quitté sa région d'origine pour s'installer à Nice, quartier général de nombreuses vedettes du peloton. Un changement de décor pour découvrir de nouveaux terrains d'entraînement dans le Sud de la France, sans jamais renier ses attaches lyonnaises. Rendez-vous ce vendredi au sommet de l'Alpe d'Huez.

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