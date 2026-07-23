OL : Wolfsburg, un dernier test pour boucler le stage allemand

L'OL termine sa préparation à Bamberg demain face au VfL Wolfsburg, un géant de la Bundesliga fraîchement relégué en deuxième division.

C'est le rendez-vous que tous les supporters de l'OL attendaient pour prendre la mesure des progrès accomplis en Allemagne. Ce jeudi 24 juillet à 14h, l'Olympique lyonnais boucle sa préparation estivale au Campus Adidas d'Herzogenaurach par un dernier match amical au Fuchs-Park-Stadion de Bamberg.

En face, le VfL Wolfsburg. Comme lors de la défaite face au Slavia Prague samedi dernier (0-2), la rencontre se disputera au format inhabituel de deux mi-temps de 60 minutes, pour monter encore d'un cran en intensité.

Une première historique entre les deux formations. Chez les hommes, l'OL et le VfL Wolfsburg ne se sont en effet jamais affrontés en compétition officielle. Une donnée complètement différente pour OL Lyonnes puisque les Fenottes et les Wolves ont bâti l'une des plus grandes rivalités de la Ligue des champions féminine, avec de nombreuses finales disputées (2013, 2016, 2018, 2020) et un net avantage historique pour Lyon.

Un club allemand en pleine tempête

Le contexte de cette confrontation sera particulier cette année. Le VfL Wolfsburg vient en effet de vivre le pire scénario de son histoire moderne : la relégation en deuxième division, actée en juin après une double confrontation perdue en barrages contre Paderborn (2-1). C'est la première fois que la formation allemande est reléguée depuis son accession en Bundesliga en 1997.

Pour un mastodonte du championnat allemand, la chute est spectaculaire. Champion de Bundesliga 2009, vainqueur de la Coupe d'Allemagne 2015, habitué des joutes européennes, Wolfsburg a vu passer dans ses rangs des joueurs de calibre international dans la dernière décennie : Edin Dzeko, Mario Mandzukic, ou plus récemment Victor Osimhen. Sans oublier Josuha Guilavogui, formé à l'ASSE, longtemps capitaine des Loups, ni Kevin De Bruyne qui avait explosé en Basse-Saxe avant de rejoindre Manchester City.

Au-delà du terrain, le club, propriété du géant automobile Volkswagen, traverse une crise à l'image de son actionnaire. Le constructeur a annoncé fin 2024 la suppression de 35 000 postes en Allemagne, symbole d'une industrie en pleine mutation.

Kumbedi de retour, Rexhbeçaj à surveiller côté allemand

Cette affiche prendra une saveur particulière pour un ancien de la maison. Saël Kumbedi, définitivement transféré à Wolfsburg en décembre 2025, retrouvera pour la première fois l'OL.

Prêté au VfL à l'été 2025, il avait été recruté définitivement par les Allemands avec un intéressement de 10 % sur une future revente. De quoi surveiller la carrière du joueur d'un œil intéressé, même sur les pelouses de Zweite Bundesliga.

En face, l'homme à suivre s'appelle Elvis Rexhbeçaj. L'international kosovar, arrivé en provenance d'Augsbourg, a signé un premier but prometteur lors du dernier match de préparation des Loups. Une recrue à surveiller pour prendre la température du nouveau projet allemand, entièrement tourné vers un retour express dans l'élite.

Après le match contre le Slavia, Paulo Fonseca est revenu sur ces matches amicaux, où le résultat final n'est pas la seule motivation.

Le coach portugais aborde ce rendez-vous avec des ambitions claires. "C'était un bon test. Maintenant, nous devons commencer à travailler d'autres choses. L'équipe est très bien physiquement. Nous devons calmer un peu sur ce point. Les infrastructures et les conditions pour ce stage au Campus Adidas sont incroyables. C'est la meilleure gamme", déclarait le technicien portugais à l'issue de la rencontre face à l'équipe tchèque.

Une satisfaction partagée par ses joueurs, à commencer par la recrue Kaïl Boudache. "On est très bien installés pour ce stage. Il y a de belles infrastructures. On a un bon groupe, de quoi bien se souder avant les échéances importantes. Ça va être intensif, mais c'est notre métier. C'est ce qu'il faut pour progresser", confiait pour sa part le milieu de terrain au sortir du match contre le Slavia.

Le ton est donné avant d'aller défier les Loups. Après Wolfsburg, l'OL enchaînera une dernière échéance amicale mercredi 29 juillet, face au Real Betis, à Cadix. Une rencontre à suivre en exclusivité sur OL Play.







