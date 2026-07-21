Le 4 ou 5 août prochain, l’OL va lancer sa saison avec un match déjà important contre le Sparta Prague. En finissant quatrièmes de Ligue 1 la saison passée, les Lyonnais ne sont pas assurés d’être en Ligue des champions, une compétition qui ferait beaucoup de bien à tout le club.

Le chemin est encore long mais il passera par Prague quoi qu’il arrive. En terminant quatrième de Ligue 1 après avoir eu la possibilité de finir troisième à deux reprises en fin de saison, l’OL s’est tiré une balle dans le pied. Celle de ne pas avoir assuré une présence directe en Ligue des champions à la rentrée et surtout de devoir reprendre plus vite que les autres la saison. Elle débutera le 4 ou 5 août avec un déplacement en Tchéquie pour affronter le Sparta Prague. Une première étape avant une potentielle deuxième après la mi-août en cas de qualification pour les barrages. Un vrai parcours du combattant mais Corentin Tolisso assure qu’il "faut vraiment qu’on arrive à se qualifier mais ça ne va pas être facile avec deux tours à passer."

"Un objectif depuis que je suis revenu à l'OL"

Capitaine pour la deuxième saison de suite, le milieu de terrain sait qu’il va encore devoir montrer l’exemple pour aider son club formateur à retrouver la plus grande des compétitions. Mais plus que le numéro 8, c’est tout un club qui va devoir mettre les bouchées doubles pour ne pas se retrouver à jouer une troisième saison de suite la Ligue Europa. "J’ai déjà joué la Ligue des champions et je me rappelle très bien. Je me souviens que c’était une vraie fierté de jouer cette compétition avec mon club formateur. Cela fait six ans que l’OL n’a plus participé à la Ligue des champions et on connait tous l’enjeu sportif et économique, a-t-il poursuivi sur OLPlay. On sait que ça ferait du bien financièrement (près de 50M€)."

Revenu à l’OL en 2022, Corentin Tolisso a fait de ce "retour en Ligue des champions un objectif comme celui de remporter un trophée." Sous contrat jusqu’en 2029, l’international français a encore quelques années devant lui, mais il ne veut pas laisser passer une fois de plus la chance de voir résonner "cette musique que tout le monde veut entendre au stade."