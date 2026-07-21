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Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence (Photo by Gabriel Kuchta / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Avant l’OL, le Sparta Prague aura disputé deux matchs de championnat

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Futur adversaire de l'OL en Ligue des champions, le Sparta Prague va arriver avec plus de certitudes. Le club tchèque reprend le championnat ce samedi et disputera une deuxième journée, quelques jours avant la venue du club lyonnais.

    Une vieille connaissance pour lancer la saison. Le 4 ou 5 août prochain, l'OL lancera officiellement sa saison avec le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Une reprise bien plus précoce que les autres clubs de Ligue 1 puisque la première journée de championnat se jouera le 22 août. Les Lyonnais espèrent avoir joué d'ici là déjà trois matchs, ce qui voudrait dire que la double confrontation contre le Sparta Prague s'est passée sans encombre. Le club tchèque n'a rien d'un obstacle impossible à franchir, mais il faudra faire preuve de sérieux et monter le curseur pour ne pas revivre le revers contre le club rival du Slavia.

    Une journée de championnat entre les deux matchs contre l'OL

    D'autant plus que le Sparta sera déjà bien affûté au moment de rentrer sur la pelouse de l'Epet Arena début août. S'il reste deux matchs à disputer pour l'OL et son adversaire européen, ceux de la formation tchèque auront une importance bien différente. Il ne s'agira pas de matchs amicaux, mais bien de la reprise du championnat de Tchéquie. Les coéquipiers d'Adam Karabec débutent leur exercice 2026-2027 ce samedi à Brno avant de recevoir le FC Zlin, club dans lequel a signé Prince Mbatshi ces dernières semaines. Suivra le match contre l'OL avant une troisième journée de championnat coincée entre les deux rencontres européennes. Le Sparta Prague ne devrait ainsi pas manquer de rythme.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 21 Juil 26 à 11 h 14

      C'est vraiment l'idéal pour eux pour arriver en forme, et peut-être même engranger de la confiance !

      Signaler
      1. JUNi DU 36
        JUNi DU 36 - mar 21 Juil 26 à 12 h 17

        C'est sur, ils seront déjà dans une dynamique de compétition.

        Signaler

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