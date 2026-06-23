Mercato : l’OL acte le départ de Mbatshi en Tchéquie

Pion important de la réserve de l’OL, Prince Mbatshi va lancer sa carrière professionnelle en Tchéquie. Le club lyonnais a acté le départ du défenseur congolais au FC Zlin.

Après dix ans de formation à l'Olympique lyonnais, Prince Mbatshi a choisi de tourner la page. À 20 ans, le défenseur n'avait pourtant pas vu son nom inscrit dans la liste des joueurs non conservés à l'issue de la saison écoulée. Néanmoins, il a choisi de voler de ses propres ailes pour lancer sa carrière professionnelle. Lundi soir, l'OL a acté le départ de l'international U23 congolais pour le FC Zlin. Au sein d'une formation franchement promue dans l'élite tchèque, Mbatshi va donc connaître ses premiers pas en pros, après avoir évolué ces deux dernières saisons avec la réserve lyonnaise.

Pas d'indemnité de transfert, mais un pourcentage pour le futur

Dans l'opération réalisée avec Zlin, l'OL ne récupère pas d'argent. Toutefois, comme il en a souvent l'habitude avec les jeunes sortis de l'Académie, le club rhodanien a inséré un pourcentage, espérant peut-être une éclosion future. Pour Prince Mbatshi, il s'élève à 25% "sur une éventuelle future mutation du joueur", comme indiqué dans le communiqué de l'OL.