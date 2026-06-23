Après deux journées dans la Coupe du monde, l’Argentine de Nicolas Tagliafico a validé sa présence en seizièmes de finale. Pour Moussa Niakhaté et le Sénégal, il faudra un petit exploit contre l’Irak, vendredi.

Y aura-t-il des Lyonnais de retour plus rapidement que prévu de la Coupe du monde ? Cela en prend le chemin après deux journées, même si rien n'est définitif. Toutefois, Pavel Sulc et Moussa Niakhaté sont en très mauvaise posture pour se qualifier pour les seizièmes de finale. Si la Tchéquie peut croire à une place de meilleur troisième avec une victoire, pour le Sénégal, la défaite (3-2) contre la Norvège, dans la nuit, la deuxième en deux matchs, a clairement mis un frein aux ambitions africaines. Il faudra pour cela s'imposer très largement contre l'Irak vendredi pour espérer finir parmi les meilleurs troisièmes. Pas une mince affaire pour Moussa Niakhaté, qui pourrait partir en vacances plus vite que prévu.

Dix minutes pour Tagliafico

Le repos attendra encore un peu pour Nicolas Tagliafico et l'Argentine. Les champions du monde en titre ont validé leur présence en seizièmes lundi soir grâce à leur victoire 2-0 sur l'Autriche. Un succès qui porte encore la marque de Lionel Messi, auteur d'un doublé après avoir manqué un penalty en début de match. Remplaçant au coup d'envoi, Tagliafico a pu lancer son Mondial en entrant à dix minutes de la fin à la place de Facundo Medina. Le latéral de l'OL devrait pouvoir enchaîner quelques minutes supplémentaires dimanche face à la Jordanie, déjà éliminée.