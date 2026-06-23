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Moussa Niakhaté avec le Sénégal
Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by RYAN PIERSE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL - Coupe du monde 2026 : Tagliafico qualifié, Niakhaté dans le dur

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Après deux journées dans la Coupe du monde, l’Argentine de Nicolas Tagliafico a validé sa présence en seizièmes de finale. Pour Moussa Niakhaté et le Sénégal, il faudra un petit exploit contre l’Irak, vendredi.

    Y aura-t-il des Lyonnais de retour plus rapidement que prévu de la Coupe du monde ? Cela en prend le chemin après deux journées, même si rien n'est définitif. Toutefois, Pavel Sulc et Moussa Niakhaté sont en très mauvaise posture pour se qualifier pour les seizièmes de finale. Si la Tchéquie peut croire à une place de meilleur troisième avec une victoire, pour le Sénégal, la défaite (3-2) contre la Norvège, dans la nuit, la deuxième en deux matchs, a clairement mis un frein aux ambitions africaines. Il faudra pour cela s'imposer très largement contre l'Irak vendredi pour espérer finir parmi les meilleurs troisièmes. Pas une mince affaire pour Moussa Niakhaté, qui pourrait partir en vacances plus vite que prévu.

    Dix minutes pour Tagliafico

    Le repos attendra encore un peu pour Nicolas Tagliafico et l'Argentine. Les champions du monde en titre ont validé leur présence en seizièmes lundi soir grâce à leur victoire 2-0 sur l'Autriche. Un succès qui porte encore la marque de Lionel Messi, auteur d'un doublé après avoir manqué un penalty en début de match. Remplaçant au coup d'envoi, Tagliafico a pu lancer son Mondial en entrant à dix minutes de la fin à la place de Facundo Medina. Le latéral de l'OL devrait pouvoir enchaîner quelques minutes supplémentaires dimanche face à la Jordanie, déjà éliminée.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mar 23 Juin 26 à 9 h 00

      Comme je disais hier, aucune inquiétude pour le Sénégal de Niakhaté. Ils sont largement suffisamment bon pour mettre un 2 ou 3-0 a l'Irak eux aussi, et donc se retrouver avec une différence de but neutre, ou au pire a peine négative

      Et les simulations ont montré qu'avec 3 points et une différence de but d'au moins -2 t'es normalement qualifié

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      1. Avatar
        BadGone91 - mar 23 Juin 26 à 9 h 08

        Ouais enfin ça veut dire qu'ils vont se manger un premier de groupe au prochain tour, et ça risque d'être compliqué.

        En tout cas ce groupe là est plutôt très relevé, avec seulement l'Irak qui fait tâche.

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    2. Juni38
      Juni38 - mar 23 Juin 26 à 9 h 23

      Le gros orage , les éclairs et la tempête , ont reveillé Dembelé cette nuit , auteur enfin d'un bon match a son niveau avec les bleus .
      Avec un mbappé étincelant et un olise encore royal , on a un trio qui peut marquer a tout moment .

      Barcola après son entrée tonitruante contre le senegal, a retrouvé son niveau un peu limité à l'échelon international.
      Rayan n'a pas brillé non plus lors de son entrée , qui coïncide avec la mise sur pause de l'équipe , se reposant sur son avance de trois buts .

      En 1/16 on pourrait jouer l'Écosse dont les supporters ont enflammé boston avec leurs cornemuses , c'était extraordinaire .

      Mention super bien aussi pour les supporter viking norvégiens , et leur drakkar !

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