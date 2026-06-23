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Mohamed Ouédraogo, latéral du SCR Altach
Mohamed Ouédraogo, latéral du SCR Altach (Photo by Thomas Pichler / APA-PictureDesk / APA-Images via AFP)

OL - Mercato : un latéral gauche venu tout droit d’Autriche ?

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • En attendant la décision de la DNCG, la cellule de recrutement de l’OL continue de travailler sur les contours de l’effectif de Paulo Fonseca à la reprise. Mohamed Ouédraogo devrait débarquer dans la capitale des Gaules, en qualité de latéral gauche.

    Ce mardi, tout le monde va être suspendu à la décision de la DNCG sur le sort de l’OL. Après une relégation administrative prononcée il y a un an, le gendarme financier va-t-il prendre en compte le travail fait depuis douze mois et se limiter à un encadrement de la masse salariale, comme en décembre dernier ? Ce serait déjà une belle victoire et cela permettrait à la cellule de recrutement de travailler sereinement, mais toujours sans faire de folies. Kaïl Boudache a signé et devrait être suivi par Mads Bidstrup (RB Salzbourg) et Julien Duranville (Borussia Dortmund). Mais une quatrième recrue pourrait bien rapidement débarquer également, d’après Foot Mercato et Sky Sport Austria.

    Des datas plutôt intéressants, un an de contrat

    Face aux avenirs incertains de Nicolas Tagliafico et d’Abner, l’OL serait en passe de signer Mohamed Ouédraogo en provenance du SCR Altach, en Autriche. Comme c’est le cas depuis un an, ce nom ne vous dit certainement rien, mais le latéral de 23 ans sort d’un exercice plutôt intéressant (35 matchs, quatre buts et trois passes) au sein d’une formation qui a fini dans la seconde partie de tableau du championnat autrichien. Natif du Burkina Faso, Ouédraogo a pour lui d’avoir un contrat expirant en juin 2027 et donc un coût peu élevé. Ayant donné son accord pour rejoindre la capitale des Gaules, le latéral attend désormais que l’OL et le SCR Altach en fassent de même. Cela pourrait tourner autour des trois millions d’euros.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      olgoneforever - mar 23 Juin 26 à 8 h 16

      Une recrue à nouveau en mode MLJ. Un nom pratiquement inconnu jouant dans un club autrichien série B ! Pour connaître très très bien l Autriche pour raison familiale jouer dans un club du Voralberg n'est oas une sinécure et encore certainement plus pour un joueur africain .
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