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Mads Bidstrup, joueur du RB Salzburg (Photo by Silas Stein / AFP)

Convoité par l'OL, Mads Bidstrup, le marathonien qui devra être accompagné

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Capitaine du RB Salzburg, Mads Bidstrup est visé par l'OL afin de renforcer le milieu de terrain. Un joueur au profil de récupérateur infatigable, mais limité à la création.

    C'était clairement la paire "préférée" de Paulo Fonseca. À défaut d'un Orel Mangala (majoritairement blessé) ou de Mathys De Carvalho, la doublette Tanner Tessmann - Tyler Morton aura beaucoup enchaîné cette saison (28 associations, 21 fois dans le 11). Elle a eu ses manques, notamment offensivement, mais d'un autre côté, elle a participé à la bonne tenue globale de l'OL en 2025-2026. La reverra-t-on lors du prochain exercice ? Pas sûr, et la possible venue de Mads Bidstrup tend à valider la thèse d'un départ. Possiblement de l'Américain, qui a vécu une année 2026 difficile.

    Mais c'est un autre sujet. Ici, on s'intéresse au capitaine du RB Salzburg, le grand voyageur Mads Bidstrup. Car à seulement 25 ans, il a connu de nombreuses formations. Le Danois est passé par les jeunes de Copenhague et de Leipzig, avant de jouer pour Brentford et d'être prêté à Nordsjaelland de 2022 à 2023. Depuis, il s'est posé, évoluant depuis trois ans en Autriche. Désormais, le voilà qui arrive tout doucement à maturité, la preuve avec le brassard qu'il porte depuis février 2025.

    Bidstrup, un "meneur né"

    Le symbole de son importance au sein de l'effectif du 3e du dernier championnat. "Mads est un meneur né, qui se donne toujours à fond et s'efforce sans cesse de motiver son équipe et les supporters. Il montre toujours l'exemple et fait face au public, même dans les moments difficiles. Il était le leader moral", nous confie Thomas Gottsmann, journaliste au média local Salzburger Nachrichten qui a révélé l'intérêt de l'Olympique lyonnais pour l'ancien international Espoirs. 

    Le genre d'élément toujours précieux dans un collectif. Sur le terrain, son principal atout reste sa capacité à répéter les efforts. Infatigable, il parcourt bon nombre de kilomètres, tout en étant capable de maintenir une haute intensité. "C'est un joueur très physique et un excellent récupérateur de ballon. Il joue de manière très musclée. Son style peut mettre à rude épreuve n'importe quel adversaire, décrit notre confrère autrichien. Quand il est sur la pelouse, il se donne toujours à fond.

    Défensivement très solide, le footballeur de la génération 2001 se distingue dans sa faculté à remporter les duels, plutôt au sol, sans prendre beaucoup de cartons (4 avertissements en 36 matchs cette saison). Dans le profil, il ressemble finalement assez à Tanner Tessmann, des garçons importants pour l'équilibre du 11, mais avec leurs lacunes.

    Besoin d'un élément créatif à ses côtés

    Celles-ci sont comme pour l'Américain, clairement dans l'utilisation de la balle. "Ses faiblesses avec le cuir sont assez évidentes, surtout lors du précédent exercice. Il a essentiellement besoin d'un partenaire doté d'une bonne technique, car il n'est pas très doué pour diriger ou lancer des actions", souligne le reporter, qui suit attentivement le RB Salzburg. Une seule passe décisive en 2025-2026, c'est en effet assez maigre. Clairement, ce n'est pas lui qui fera les différences offensivement face à des rivaux regroupés.

    Utile dans le double-pivot de Paulo Fonseca, il faudrait à ses côtés un coéquipier plus créatif. "Dans l'entrejeu, j'aimerais des gars avec du tempérament, en mesure d'être des leaders techniques. Qu'ils sachent faire jouer l'équipe. Je voudrais quelqu'un qui peut prendre le jeu à son compte, pas scolaire", détaillait notre consultant et coordinateur sportif du Goal FC, Enzo Reale. Pas totalement la description de Mads Bistrup donc.

    Si le transfert aboutit, ce sera au staff de trouver la bonne alchimie avec ses compères. Khalis Merah ou son compatriote Noah Nartey peuvent correspondre à ce profil complémentaire. Sans compter que Tyler Morton, certes moins performant sur la fin, a la qualité pour amener le ballon jusqu'au camp adverse. C'est ensuite que la chose se complique. Dans le dernier tiers du terrain, on sait que l'OL est loin d'être souverain contre des blocs bas. "Ces trois dernières années, il a également contribué aux problèmes. De nombreuses formations ont adopté une défense très serrée face à Salzbourg, et celle-ci n'a pas su trouver de solutions en attaque", observe Thomas Gottsmann, qui confirme que ce n'est pas Bidstrup qui devrait régler ces soucis.

    Un profil davantage défensif "recherché par le club", comme l'a glissé Matthieu Louis-Jean, le directeur technique, sur RMC, avec ses points forts et ses imperfections. À voir s'il sera Lyonnais à la reprise le 29 juin.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      brad - jeu 11 Juin 26 à 8 h 21

      Sinon au point de vue médical ? blessures ? souvent à l'infirmerie ?
      On le montre assez solide , donc on peut supposer qu'il n'a pas un abonnement vers le staff médical , sinon le portrait est beau et soulagerait forcément Morton....

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