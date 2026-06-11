Révélation de la saison qui vient de s’écouler, Afonso Moreira doit prolonger son contrat avec l’OL jusqu’en juin 2030, grâce à la qualification européenne. Néanmoins, il pourrait bien être ce cadre "sacrifié" pour rentrer dans les clous.

C’est clairement ce type de coups que souhaite faire l’OL cet été. Alors bien évidemment, cela ne marche pas toutes les fois, mais en ayant des réussites comme celle d’Afonso Moreira, le club lyonnais pourrait bien retrouver un certain équilibre plus rapidement que prévu. Acheté deux millions d’euros à l’été 2025, le Portugais en vaudrait a minima dix fois plus un an plus tard. Pourquoi ? Car, à la surprise générale, l’ailier a profité de la blessure de Malick Fofana pour complètement exploser. Révélation de l’OL sur l’exercice écoulé, Moreira a terminé avec huit buts et dix passes décisives toutes compétitions confondues. Ne ménageant pas ses efforts défensifs, l’ancien du Sporting Portugal est rapidement devenu l’un des chouchous du public lyonnais.

Un an de contrat en plus à venir

Pour la cellule de recrutement, la bonne pioche a été au rendez-vous et la qualification en Coupe d’Europe doit normalement activer une prolongation automatique d’une saison, selon nos informations. Cela devrait malgré tout déboucher sur une revalorisation salariale, mais cela ne devrait pas empêcher les rumeurs de départ durant l’été. Paulo Fonseca l’apprécie fortement, mais l’OL a besoin de vendre avant la fin juin. Sera-t-il "sacrifié" car ayant peut-être la plus grosse attraction à l’échelle européenne ? Difficile de le savoir pour le moment, mais Foot Mercato avance que le Bayer Leverkusen apprécierait le profil d’Afonso Moreira. Un courtisan de plus alors que Manchester United faisait partie des clubs qui se seraient déjà venus aux renseignements, sans aller plus loin pour le moment.