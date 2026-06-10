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Noham Kamara, nouveau défenseur de l'OL
Noham Kamara, nouveau défenseur de l’OL (@OL)

Mercato : l'OL a levé l'option d'achat pour Noham Kamara

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • C'est officiel. Noham Kamara, d'abord prêté par le PSG, est Lyonnais. L'OL a levé son option d'achat qui s'élevait à 4,1 millions d'euros.

    Nous ne l'avons pas beaucoup vu depuis son arrivée en janvier. Noham Kamara a au total disputé 6 minutes avec l'Olympique lyonnais en Ligue 1 (deux apparitions). En raison de choix de Paulo Fonseca, mais aussi de pépins physiques. Le défenseur de 19 ans était surtout venu pour l'avenir. En tout cas, c'est le message envoyé par le club, qui a levé ce mercredi l'option d'achat pour le recruter définitivement. D'abord prêté par le Paris Saint-Germain, le natif de Meaux (Seine-et-Marne) est aujourd'hui officiellement un Rhodanien.

    Bonus de 2 M€

    Pour l'acquérir, l'OL a déboursé 4,1 millions d'euros. Un montant assorti d’un maximum de 2 M€ de bonus et d’un intéressement complémentaire de 20% sur une éventuelle plus-value future. Le verrons-nous davantage lors de l'exercice 2026-2027 ? En tout cas, l'international U20 français sera bien présent à la reprise le 29 juin prochain.

    Le footballeur membre de la génération 2007 s'est engagé pour les quatre années à venir. Il est maintenant sous contrat jusqu'en 2030. Après cinq mois d'intégration, le central apparaît comme une alternative au duo Clinton Mata - Moussa Niakhaté, qui fut fort sollicité depuis août 2025.

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    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - mer 10 Juin 26 à 18 h 19

      Bienvenue Noham et bonne continuation !

      "Allez l'Ol" !

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