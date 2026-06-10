Combien cela vous coûtera de suivre l'OL sur Ligue 1+ ?

La plateforme Ligue 1+ diffusera tout le championnat la saison prochaine, en plus de la Ligue 3. La LFP a communiqué le prix des abonnements pour 2026-2027.
Le 10 juin était une journée mouvementée à la LFP. Entre la publication du calendrier pour l'exercice 2026-2027 et de nouvelles informations concernant Ligue 1+, les supporters et observateurs doivent prendre des notes. Une information, notamment, était attendue de tous. Combien cela coûtera-t-il de suivre le championnat de France la saison prochaine ?
Réponse : 16,99 euros par mois pour les abonnés déjà présents sur la plateforme cette année (contre 14,99 euros actuellement). Un prix qui comprend un engagement d'un an pour deux écrans. Donc la possibilité de diviser ce tarif par deux. Pour les nouveaux, on monte à 19,99 euros avec les mêmes modalités.
Retour du multiplexe du samedi soir
Avantage donc aux "anciens" avec ces formules. L'augmentation peut s'expliquer par un point important. Pour 2026-2027, toute la compétition sera à retrouver sur les antennes de la chaîne de la LFP. Plus de 9e match sur beIN Sport. On ajoutera à ça la Ligue 3, qui fera son apparition au mois d'août.
Rappelons que dans la programmation, de nombreuses choses vont changer. Par exemple, on voit revenir le multiplex du samedi soir, avec quatre affiches au programme. Nous vous avons résumé tout ça dans cet article.
Réponse : beaucoup trop cher tant qu'ils ne créeront pas une offre pour suivre uniquement 1 équipe. 5€ par mois pour avoir tous les matchs de l'OL j'y vais. 17€ par mois pour des matchs genre Le Havre - Angers dont je me fous, bah ça les vaut pas
Ca fait 1,25 euros par match.
Tu pousses un peu la radinerie.
Canal c'était 40 euros et les gens adorent Canal, moi pas.
J'ai pris l'offre sans engagement cette année seulement sur ordi donc 14,99, je l'ai arrêté de temps en temps quand il y avait des coupures internationales, ce qui permet de gagner quelques jours et j'ai du payer entre 8 et 10 mois je ne sais plus, soit entre 119 et 149 euros pour la saison. J'ai la chance de pouvoir me le payer mais c'est un choix aussi. Je n'ai pas Canal et Netflix, j'ai de temps en temps Prime. (Je me demande s'ils n'ont même pas fait une offre mi saison à 69 euros).
Je pense qu'avec la nouveau calendrier 8 mois devrait suffire donc même à 20 euros ça fait 160 euros. C'est moins cher que l'époque DAZN.