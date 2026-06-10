Combien cela vous coûtera de suivre l'OL sur Ligue 1+ ?

La plateforme Ligue 1+ diffusera tout le championnat la saison prochaine, en plus de la Ligue 3. La LFP a communiqué le prix des abonnements pour 2026-2027.

Le 10 juin était une journée mouvementée à la LFP. Entre la publication du calendrier pour l'exercice 2026-2027 et de nouvelles informations concernant Ligue 1+, les supporters et observateurs doivent prendre des notes. Une information, notamment, était attendue de tous. Combien cela coûtera-t-il de suivre le championnat de France la saison prochaine ?

Réponse : 16,99 euros par mois pour les abonnés déjà présents sur la plateforme cette année (contre 14,99 euros actuellement). Un prix qui comprend un engagement d'un an pour deux écrans. Donc la possibilité de diviser ce tarif par deux. Pour les nouveaux, on monte à 19,99 euros avec les mêmes modalités.

Retour du multiplexe du samedi soir

Avantage donc aux "anciens" avec ces formules. L'augmentation peut s'expliquer par un point important. Pour 2026-2027, toute la compétition sera à retrouver sur les antennes de la chaîne de la LFP. Plus de 9e match sur beIN Sport. On ajoutera à ça la Ligue 3, qui fera son apparition au mois d'août.

Rappelons que dans la programmation, de nombreuses choses vont changer. Par exemple, on voit revenir le multiplex du samedi soir, avec quatre affiches au programme. Nous vous avons résumé tout ça dans cet article.