OL : Niakhaté attendu ce samedi pour sa reprise

En vacances depuis l'élimination du Sénégal à la Coupe du monde 2026, Moussa Niakhaté est sur le retour à l'OL. Le défenseur doit reprendre l'entraînement ce samedi, bien qu'il soit suspendu en Ligue des champions.

Petit à petit, le groupe récupère des forces vives. Il faudra patienter encore plusieurs semaines pour être définitivement au complet avec le retour de Nicolás Tagliafico. Mais Paulo Fonseca peut compter sur des renforts de Mondialistes quasiment chaque semaine. Il y a eu Pavel Šulc, bien que ce dernier enchaîne officiellement les pépins physiques l'empêchant de jouer les amicaux, Ernest Nuamah mardi dernier et le prochain n'est autre que Moussa Niakhaté. Eliminé de la Coupe du monde 2026 en seizièmes de finale le 1er juillet, le Sénégalais a eu droit à un peu plus de repos que ses coéquipiers. Pas quinze jours, mais une grosse vingtaine de jours, liés notamment à une saison dernière assez intense et sans vraiment de coupure à cause de la CAN.

Suspendu à Prague le 4 août

Ayant donc pu profiter de vacances rallongées, Niakhaté va retrouver le centre d'entraînement de Décines dans les prochaines heures. Pendant que ses coéquipiers ont quitté l'Allemagne aussitôt le match amical terminé contre Wolfsburg (2-0), le défenseur va reprendre les séances individuelles pour tenter de rattraper son retard en vue du match retour contre le Sparta Prague le 11 août prochain. Exclu contre le Celta de Vigo, Moussa Niakhaté ne sera pas disponible pour le troisième tour de qualification aller de la Ligue des champions en Tchéquie. De quoi lui laisser un peu de rab de travail.