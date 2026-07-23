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Dominik Greif lors d'OL - Servette FC
Dominik Greif lors d’OL – Servette FC (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Greif veut entendre l'hymne de la Ligue des Champions avec l'OL

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • Interrogé par OL Play, Dominik Greif s'est confié sur son ambition de qualifier le club dans la plus prestigieuse compétition européenne.

    Il est arrivé sans faire de bruit l'été dernier, dans l'ombre d'un mercato lyonnais particulièrement agité. Un an plus tard, Dominik Greif s'est imposé naturellement comme le dernier rempart lyonnais. Le portier slovaque, recruté en provenance de Majorque jusqu'en 2029, a livré une saison pleine avec l'OL, confirmant la confiance placée en lui par Paulo Fonseca.

    Depuis Herzogenaurach, le natif de Bratislava a évoqué son objectif principal dans une interview diffusée par la chaîne du club. "Je pense qu'il est évident que tous les joueurs rêvent de participer à une compétition comme la Ligue des champions et d'entendre cet hymne avant le match", confie le portier de 29 ans. "Je suis venu à Lyon dans le cadre de ce projet pour ramener cette équipe et ce club dans cette compétition."

    "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir"

    Le gardien de but ne cache pas sa déception de ne pas avoir décroché une qualification directe la saison dernière. "C'est un peu regrettable que nous n'ayons pas pu nous qualifier directement", déplore le Slovaque. "On a encore une belle occasion de le faire. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir. Je pense que nous travaillons très bien pendant la présaison pour atteindre cet objectif."

    Greif devrait être titulaire ce vendredi 24 juillet face à Wolfsburg, pour le dernier match amical du stage allemand. L'occasion de peaufiner ses automatismes avec ses défenseurs avant la double confrontation face au Sparta Prague.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 23 Juil 26 à 18 h 23

      On peut dire que son arrivée n'avait pas l'approbation de tous , aussi tant mieux si aujourd'hui il rassemble l'ensemble des suiveurs de l'OL et on compte sur lui pour nous faire une belle saison.....

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    2. Monark these are the champions
      Monark these are the champions - jeu 23 Juil 26 à 18 h 30

      Et nous donc ! Le fameux hymne qui fait dresser les poils à tout supporter.

      Signaler

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