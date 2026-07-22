Actualités
John Textor, président et propriétaire de l'OL
John Textor, président et propriétaire de l’OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

OL : Textor attaque Kang en justice, 400 millions de dollars exigés

  • par Thomas Dioudonnat
  • 10 Commentaires

    • John Textor a déposé plainte mardi contre la patronne de l'OL, accusée d'avoir fomenté une conspiration pour prendre le contrôle du club.

    Nouvelle salve dans la guerre ouverte entre John Textor et Michele Kang. Selon les informations de Front Office Sport, confirmées par l'AFP, l'Américain a porté plainte contre la présidente de l'OL. L'homme d'affaires réclame 400 millions de dollars, un montant susceptible d'être "supérieur" en incluant les intérêts et les honoraires d'avocat.

    Déposée en Floride, la plainte accuse l'Américaine d'avoir orchestré une conspiration en concluant un accord confidentiel avec Ares. Ce fonds de crédit privé, principal créancier d'Eagle Football Holdings, aurait selon Textor, mis en place un "conseil d'administration parallèle" (shadow board) destiné à pousser Eagle Football vers l'insolvabilité. L'objectif présumé : permettre à Kang de racheter l'OL à moindre coût. Ce shadow board se serait réuni une trentaine de fois en cinq mois, contre seulement deux réunions du conseil d'administration.

    Des accusations infondées pour le camp Kang

    L'entourage de la native de Corée du Sud n'a pas tardé à réagir à cette affaire. Contactée par le média américain, sa porte-parole a estimé que les allégations étaient "sans fondement et totalement dépourvues d'intérêt". Michele Kang voit dans cette procédure une manœuvre visant à détourner l'attention des propres responsabilités de John Textor. Le mandat de ce dernier fait ainsi l'objet d'une plainte pour abus de biens sociaux, déposée en juin dernier par la direction lyonnaise, après un audit interne évoquant des centaines d'opérations financières suspectes.

    Un nouvel épisode qui s'ajoute à une liste déjà longue pour l'ancien patron rhodanien, récemment condamné par la justice britannique à verser plus de 90 M$ au fonds Iconic dans un autre litige lié au rachat de l'OL. Outre cette plainte, Textor avait déposé en avril une plainte pénale contre Kang auprès du Parquet national financier. Des procédures qui promettent un long feuilleton judiciaire, dans un conflit qui ne semble pas près de connaître son épilogue.

    à lire également
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    OL : le maire de Lyon voit d'un bon œil la prise de contrôle de Michele Kang
    10 commentaires
    1. Avatar
      Eliott - mer 22 Juil 26 à 12 h 26

      Il nous aura bien cassé les cacahuètes celui-là... Y'a pas moyen qu'il nous laisse tranquille, il a déjà assez fait de mal comme ça ?

      Signaler
    2. Avatar
      ggs - mer 22 Juil 26 à 12 h 27

      Il bouge toujours cet escroc 😠

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mer 22 Juil 26 à 12 h 30

      "totalement dépourvues d'intérêt"

      en une phrase cinglante elle a renvoyé le skate boarder dans ses buts .
      L'ignorance est la meilleure des réponses ; lui il devra répondre aux plaintes qu'il a en cours .

      Signaler
    4. Avatar
      Saumonons - mer 22 Juil 26 à 12 h 35

      Ils sont voisins en Floride... Ça promet de belles disputes en personne x)

      Signaler
    5. Avatar
      Vincent - mer 22 Juil 26 à 12 h 48

      Pauvre John, c'est la déchéance.

      Signaler
    6. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 22 Juil 26 à 12 h 52

      Mais c’est très bien qu’il sollicite la justice!
      Il creuse sa propre tombe en invitant les juges à s’intéresser à l’OL sous son mandat.

      Signaler
    7. J.F.ol
      J.F.ol - mer 22 Juil 26 à 12 h 53

      Ça dort ici chez les journalistes ?
      𝗔𝗖𝗖𝗢𝗥𝗗 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗟𝗨 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘 𝗟’𝗢𝗟 𝗘𝗧 𝗟𝗢𝗜̈𝗦 𝗢𝗣𝗘𝗡𝗗𝗔 ✅

      D’après les informations du journaliste @pedrogva6, l’OL et l’attaquant belge auraient convenu d’un accord contractuel.

      Les négociations se poursuivent désormais entre le club rhodanien et le club turinois 🗣️

      Un gros coup pour l’OL si le deal se conclut ? 🤔

      Signaler
      1. MICAL
        MICAL - mer 22 Juil 26 à 12 h 56

        Pas une info tant que les clubs ne sont pas d'accord.

        Signaler
      2. Bioman
        Bioman - mer 22 Juil 26 à 13 h 01

        P'être parce que ce "pedrogva6" ça fait pas très journaliste d’investigation sérieux ....

        Signaler
    8. Avatar
      mmc1789 - mer 22 Juil 26 à 12 h 56

      pour un prêt ? il n'a pas montré grand chose en Italie...

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor attaque Kang en justice, 400 millions de dollars exigés 12:20
    Achraf Laaziri, latéral de l'OL
    OL - Mercato : Achraf Laaziri va signer à l'Ittihad Tanger 11:00
    OL - Mercato : Nabil Bentaleb serait sur les tablettes du club 09:30
    Ernest Nuamah face à Marquinhos lors d'OL - PSG
    OL : Ernest Nuamah retrouve enfin le groupe de Paulo Fonseca 08:40
    Pierre-Antoine Dorival, champion de la CAN U17 2023 avec le Sénégal, débarque à l'OL
    OL : Dorival, licencié après sa suspension ? 08:00
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    Mercato : Troyes prêt à rentrer dans la course pour Molebe (OL) ? 07:30
    Daryll Benlahlou quitte l'OL pour un prêt à Montpellier
    Mercato : Benlahlou quitte l'OL et rejoint Montpellier en prêt 21/07/26
    Felix Bacher lors d'Estoril - Sporting Portugal
    Mercato : l'OL sur la piste d'un défenseur au Portugal ? 21/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de Wolfsburg en match de préparation
    Où en est Wolfsburg avant d’affronter l’OL ? 21/07/26
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Tolisso rappelle "l’enjeu sportif et économique" d’être en Ligue des champions 21/07/26
    Alice Sombath lors du match Arsenal - OL
    Sombath : "Le temps est venu de tourner une page" à OL Lyonnes 21/07/26
    Sael Kumbedi lors d'OL - RWDM Brussels
    OL - Wolfsburg : les Lyonnais vont retrouver Kumbedi vendredi 21/07/26
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    À peine arrivé en Allemagne, Fofana a repris l'entraînement avec l'OL 21/07/26
    Melvine Marlard a signé avec Chelsea
    Mercato : après OL Lyonnes, Malard retrouve Bompastor à Chelsea 21/07/26
    Nicolas Tagliafico lors d'Utrecht - OL
    OL - Mercato : Tagliafico dans le viseur de Nottingham Forest ? 21/07/26
    Rudi Garcia
    Rudi Garcia (ex-OL) quitte son poste de sélectionneur de la Belgique 21/07/26
    Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
    Avant l’OL, le Sparta Prague aura disputé deux matchs de championnat 21/07/26
    Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
    Mercato : Sombath quitte OL Lyonnes et rejoint Tottenham 21/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut