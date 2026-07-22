OL : Textor attaque Kang en justice, 400 millions de dollars exigés

John Textor a déposé plainte mardi contre la patronne de l'OL, accusée d'avoir fomenté une conspiration pour prendre le contrôle du club.

Nouvelle salve dans la guerre ouverte entre John Textor et Michele Kang. Selon les informations de Front Office Sport, confirmées par l'AFP, l'Américain a porté plainte contre la présidente de l'OL. L'homme d'affaires réclame 400 millions de dollars, un montant susceptible d'être "supérieur" en incluant les intérêts et les honoraires d'avocat.

Déposée en Floride, la plainte accuse l'Américaine d'avoir orchestré une conspiration en concluant un accord confidentiel avec Ares. Ce fonds de crédit privé, principal créancier d'Eagle Football Holdings, aurait selon Textor, mis en place un "conseil d'administration parallèle" (shadow board) destiné à pousser Eagle Football vers l'insolvabilité. L'objectif présumé : permettre à Kang de racheter l'OL à moindre coût. Ce shadow board se serait réuni une trentaine de fois en cinq mois, contre seulement deux réunions du conseil d'administration.

Des accusations infondées pour le camp Kang

L'entourage de la native de Corée du Sud n'a pas tardé à réagir à cette affaire. Contactée par le média américain, sa porte-parole a estimé que les allégations étaient "sans fondement et totalement dépourvues d'intérêt". Michele Kang voit dans cette procédure une manœuvre visant à détourner l'attention des propres responsabilités de John Textor. Le mandat de ce dernier fait ainsi l'objet d'une plainte pour abus de biens sociaux, déposée en juin dernier par la direction lyonnaise, après un audit interne évoquant des centaines d'opérations financières suspectes.

Un nouvel épisode qui s'ajoute à une liste déjà longue pour l'ancien patron rhodanien, récemment condamné par la justice britannique à verser plus de 90 M$ au fonds Iconic dans un autre litige lié au rachat de l'OL. Outre cette plainte, Textor avait déposé en avril une plainte pénale contre Kang auprès du Parquet national financier. Des procédures qui promettent un long feuilleton judiciaire, dans un conflit qui ne semble pas près de connaître son épilogue.

