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Alice Sombath à l'échauffement avant OL - Lille
Alice Sombath à l’échauffement avant OL – Lille (crédit : David Hernandez)

Mercato : Sombath quitte OL Lyonnes et rejoint Tottenham

  • par David Hernandez
  • 10 Commentaires

    • Après Kadidiatou Diani, Kysha Sylla et Sofie Svava la semaine passée, une nouvelle joueuse quitte OL Lyonnes. À un an de la fin de son contrat, Alice Sombath rejoint Tottenham.

    L'exode continue... À un peu moins d'une semaine de la reprise, l'effectif d'OL Lyonnes continue de s'ajuster, et avant tout dans le sens des départs. Ce mardi, le club lyonnais a annoncé qu'Alice Sombath ne porterait plus les couleurs rhodaniennes et a mis le cap vers l'Angleterre et Londres. Non pas du côté du London City Lionesses, mais de Tottenham. Cela s'inscrit dans le cadre d'un transfert payant puisque le jeune défenseuse avait prolongé d'une saison au début de l'année 2026 et était donc liée à OL Lyonnes jusqu'en juin 2027.

    106 matchs avec OL Lyonnes

    À 23 ans, Alice Sombath va connaître sa première expérience à l'étranger et tenter ainsi de s'imposer comme une véritable titulaire. Malgré les espoirs placés en elle, l'internationale française n'a jamais vraiment pu enchaîner à OL Lyonnes, qu'elle avait rejoint en 2019. Elle a certes disputé 106 matchs en cinq saisons professionnelles dans la capitale des Gaules, mais il restera un sentiment d'inachevé, car Sombath avait tout pour être celle qui prendrait la relève de Wendie Renard. Mais, à force de rester dans l'ombre, la native de Charenton-le-Pont a peut-être voulu prendre un peu la lumière. Ce sera du côté de Tottenham, qui a terminé à la 5e place la saison passée.

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    10 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - mar 21 Juil 26 à 10 h 17

      Oula la la c'est une bombe nucleaire ca.
      Franchement j'ai vraiment du mal à comprendre la logique de ce depart..

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      1. Avatar
        Oelix - mar 21 Juil 26 à 10 h 21

        Honte à nos dirigeants et à notre coach.

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    2. Avatar
      Antoine - mar 21 Juil 26 à 10 h 20

      Alice Sombath chez le cinquième de WSL. On se doutait qu’elle allait partir selon les dernières rumeur, mais Tottenham ça me semble un peu décevant pour elle. Bonne route à elle en tout cas.

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    3. Avatar
      calone - mar 21 Juil 26 à 10 h 21

      moi aussi car très bonne défenseure centrale. On perd beaucoup.
      Je ne comprends pas les dirigeants Ol lyonnes

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    4. Gune56
      Gune56 - mar 21 Juil 26 à 10 h 22

      Elle était remplaçante, elle va être titulaire. C'est bien pour elle, mais inquiétant pour OLL...

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    5. Avatar
      Antoine - mar 21 Juil 26 à 10 h 31

      J’espère que J.R Kaneryd a été recrutée pour être replacé latérale et non pas comme remplacante de Kadi, mais j’en doute.

      Ça donnerait à peu près

      Selma Wendie Ingrid J.R.K
      R. Rafalski Elma J.N Tarciane J. Lawrence
      Et si J.R Kaneryd sst là pour le poste d’ailière, ce qui est probable, c’est pire. C’est pas un mercato d’ajustements pour le moment, mais de perte.

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      1. Avatar
        Antoine - mar 21 Juil 26 à 10 h 41

        Oups j’ai oublié Wassa Sangaré, ça reste une défense problématique pour moi, mais j’attendrais rout de même la fin du mercato pour être décu, même s’il y a de bonne chances que ça ne bouge plus.

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        1. Avatar
          undeuxtrois - mar 21 Juil 26 à 10 h 44

          On est d'accord. On n'est pas armés derrière.

    6. Avatar
      undeuxtrois - mar 21 Juil 26 à 10 h 34

      Je ne comprends pas la gestion de l'effectif sur ce mercato, surtout en défense. On perd Sombath, Svava, Sylla, on ne récupère que Sangaré, et Renard vient d'avoir 36 ans.

      A ce jour, nous avons Renard, Sangaré, Engen, Nelhage, Tarciane. S'ajoutent Lawrence, Bacha, et Rafalski en latérales... On parle du point faible de la saison passée, et je trouve que l'on s'est affaibli dans ce secteur.

      Au delà de ça, vous allez voir qu'on va recruter un 27e profil en attaque, alors qu'il nous manque d'un peu tout derrière (et j'inclus le poste de milieu défensive).

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      1. Avatar
        undeuxtrois - mar 21 Juil 26 à 10 h 43

        J'ajoute que quitte à voir des défenseures partir, j'aurais préféré que ce soient Lawrence ou Tarciane. La première car elle est moyenne et que je ne pense pas que ça s'améliorera, la deuxième car après 1 an et demi au club elle n'a encore rien montré, et a perdu sa place avec l'équipe du Brésil. C'est un recrutement raté (mais bien sûr, elle peut encore s'améliorer...)

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