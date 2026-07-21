Mercato : Sombath quitte OL Lyonnes et rejoint Tottenham

Après Kadidiatou Diani, Kysha Sylla et Sofie Svava la semaine passée, une nouvelle joueuse quitte OL Lyonnes. À un an de la fin de son contrat, Alice Sombath rejoint Tottenham.

L'exode continue... À un peu moins d'une semaine de la reprise, l'effectif d'OL Lyonnes continue de s'ajuster, et avant tout dans le sens des départs. Ce mardi, le club lyonnais a annoncé qu'Alice Sombath ne porterait plus les couleurs rhodaniennes et a mis le cap vers l'Angleterre et Londres. Non pas du côté du London City Lionesses, mais de Tottenham. Cela s'inscrit dans le cadre d'un transfert payant puisque le jeune défenseuse avait prolongé d'une saison au début de l'année 2026 et était donc liée à OL Lyonnes jusqu'en juin 2027.

106 matchs avec OL Lyonnes

À 23 ans, Alice Sombath va connaître sa première expérience à l'étranger et tenter ainsi de s'imposer comme une véritable titulaire. Malgré les espoirs placés en elle, l'internationale française n'a jamais vraiment pu enchaîner à OL Lyonnes, qu'elle avait rejoint en 2019. Elle a certes disputé 106 matchs en cinq saisons professionnelles dans la capitale des Gaules, mais il restera un sentiment d'inachevé, car Sombath avait tout pour être celle qui prendrait la relève de Wendie Renard. Mais, à force de rester dans l'ombre, la native de Charenton-le-Pont a peut-être voulu prendre un peu la lumière. Ce sera du côté de Tottenham, qui a terminé à la 5e place la saison passée.