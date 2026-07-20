OL Académie : l'heure de la reprise a sonné à Meyzieu

Après la réserve, les U19, l'heure de la reprise a sonné chez les U17 mais également chez les jeunes d'OL Lyonnes. Les équipes de la réserve ont retrouvé le chemin de l'entraînement ce lundi, avec la préparation du championnat de D3 en ligne de mire.

Chez les pros, le premier rendez-vous officiel est pour dans deux semaines avec le troisième tour de qualification pour la Ligue des champions. Une échéance qui arrive très vite, alors que les autres équipes de l'OL ont encore le temps de voir venir. Cela n'a pas empêché la réserve de reprendre dès le 6 juillet, malgré un premier match de N2 le week-end du 29 août. Les U19 et les U17 reprendront le championnat une semaine plus tôt et la reprise a ainsi sonné la semaine passée. Si les aînés avaient repris le mercredi 15 juillet sous la direction de Kairm Bounoura, Florent Balmont a dirigé sa première séance avec les U17, vingt-quatre heures plus tard. Accompagné par Pierre Chavrondier, son nouvel adjoint, l'ancien milieu a fait connaissance avec son nouveau groupe, lui qui s'occupait des U19 la saison passée.

Double objectif pour la réserve féminine

À Meyzieu, les terrains de l'Académie commencent donc à être tous occupés en préparation des différents championnats. Et cela ne touche pas que la section masculine, mais aussi les féminines. Ce lundi marquait le retour de la réserve et de son staff. Ayant connu pas mal de chamboulements durant l'intersaison avec de nombreux départs, l'antichambre des pros conserve quand même Julien Perney comme coach, toujours secondé par Anthony Scaramozzino. La pression sera double cette saison avec la D3 mais aussi le Challenge Espoirs féminin et sa première édition.