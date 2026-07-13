Non conservées pour signer professionnelles, Emilie Mece et Charline Coutel ont rebondi après leur départ d’OL Lyonnes. Les deux ont signé un contrat pro à l’étranger.

Il y a eu plusieurs signatures de contrats pros, mais aussi beaucoup de départs cet été au sein de l'académie d'OL Lyonnes. Six joueuses n'ont pas passé le cut professionnel au sein de leur club formateur, mais ont rapidement rebondi. En France pour certaines comme Lou Marchal et Lorna Chicha Douvier, à l'étranger pour d'autres. C'est notamment le cas pour Emilie Mece. L'attaquante suissesse vient de signer un premier contrat pro de deux saisons avec la Juventus Turin. Un club dans lequel elle devrait retrouver prochainement une autre joueuse d'OL Lyonnes avec Kysha Sylla.

Après l'Italie, c'est du côté de l'Allemagne qu'il faut regarder pour trouver le nom du nouveau club de Charline Coutel. Ayant fait ses débuts en pros il y a quelques semaines sous Jonatan Giráldez, la milieu va découvrir la Bundesliga. À 20 ans, Coutel vient de s'engager avec le FC Nuremberg, pensionnaire de première division allemande. Un saut vers l'étranger pour une première expérience professionnelle.