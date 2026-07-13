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Damien Della Santa et Jamal Alioui suivent Pierre Sage à Crystal Palace
Damien Della Santa et Jamal Alioui suivent Pierre Sage à Crystal Palace (@CPFC)

Ex-OL : Della Santa et Alioui rejoignent officiellement Sage à Crystal Palace

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Ayant repris l'entraînement ces derniers jours, Crystal Palace compte désormais un staff à forte consonance francophone. Comme attendu, Jamal Alioui et Damien Della Santa reforment le trio avec Pierre Sage, un an et demi après son éclatement à l'OL.

    Ils ne se sont jamais vraiment séparés, mais ils vont de nouveau pouvoir collaborer au quotidien. Si Jamal Alioui et Pierre Sage avaient repris du service la saison passée au RC Lens, quelques mois après leur éviction de l'OL, Damien Della Santa avait poursuivi sa mission lyonnaise, avec l'accord de Sage, avant de se voir mis de côté par Paulo Fonseca. Le trio, qui avait permis à l'OL de se maintenir en Ligue 1 en 2023-2024, est désormais reformé de l'autre côté de la Manche.

    Comme cela été entendu depuis plusieurs semaines déjà, Pierre Sage a choisi de s'entourer d'adjoints qu'il connaît bien, avec Alioui comme premier adjoint et Della Santa poursuivant son travail individuel avec les joueurs, comme cela avait été le cas à l'OL. Le trio a lancé son aventure à Crystal Palace en fin de semaine dernière avec le début de la préparation estivale. Un travail athlétique qui sera réalisé par un autre Français : Sandy Guichard.

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    3 commentaires
    1. Rockaddict
      Rockaddict - lun 13 Juil 26 à 15 h 16

      Ils n'ont pas l'air très fit... Étonnant de la part de personnes travaillant avec des sportifs de haut niveau...
      Désolé, c'est ce qui m'a sauté aux yeux en voyant la photo.

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    2. Avatar
      brad - lun 13 Juil 26 à 15 h 23

      Hey ! les gars servez vous de Photoshop , vous arriverez bien à vous faire des tailles conforment au haut niveau.....
      J'ai connu des gens , rien qu'en regardant la bouffe ils grossissaient....

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    3. OLVictory
      OLVictory - lun 13 Juil 26 à 15 h 27

      Bats n'était pas vraiment fit et pourtant, c'était un des meilleurs entraineurs de gardien au monde

      Signaler

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