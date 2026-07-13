Ayant repris l'entraînement ces derniers jours, Crystal Palace compte désormais un staff à forte consonance francophone. Comme attendu, Jamal Alioui et Damien Della Santa reforment le trio avec Pierre Sage, un an et demi après son éclatement à l'OL.

Ils ne se sont jamais vraiment séparés, mais ils vont de nouveau pouvoir collaborer au quotidien. Si Jamal Alioui et Pierre Sage avaient repris du service la saison passée au RC Lens, quelques mois après leur éviction de l'OL, Damien Della Santa avait poursuivi sa mission lyonnaise, avec l'accord de Sage, avant de se voir mis de côté par Paulo Fonseca. Le trio, qui avait permis à l'OL de se maintenir en Ligue 1 en 2023-2024, est désormais reformé de l'autre côté de la Manche.

Comme cela été entendu depuis plusieurs semaines déjà, Pierre Sage a choisi de s'entourer d'adjoints qu'il connaît bien, avec Alioui comme premier adjoint et Della Santa poursuivant son travail individuel avec les joueurs, comme cela avait été le cas à l'OL. Le trio a lancé son aventure à Crystal Palace en fin de semaine dernière avec le début de la préparation estivale. Un travail athlétique qui sera réalisé par un autre Français : Sandy Guichard.