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Timothé Cognat, ancien de l’OL (@Servette FC)

Où en est le Servette FC avant d'affronter l'OL ?

  • par Gwendal Chabas

    • 8e du championnat suisse, le Servette FC s'apprête à affronter l'OL mercredi. Ce sera son 4e match de préparation, lui qui reprendra le championnat le 25 juillet.

    À l'image du FC Saint-Gall, que l'OL a battu samedi 6 à 3, le Servette FC est un peu plus avancé que les hommes de Paulo Fonseca dans sa préparation. En effet, il doit reprendre le championnat le 25 juillet contre le FC Bâle. Dans cette optique, le 8e de la dernière Super League suisse a déjà disputé trois affiches amicales. Il enchaîne les parties depuis le 4 juillet, lorsqu'il a fait match nul contre le Stade nyonnais qui joue en deuxième division (1-1).

    Timothé Cognat retrouvera l'OL

    Le 8 juillet, le groupe de Jocelyn Gourvennec a gagné 2 à 0 contre un autre pensionnaire de la Challenge League, le Stade Lausanne, avec un doublé de Mathis Lambourde, ancien de Rennes notamment. Encore opposée à une équipe de D2 le 11 juillet, la formation basée à Genève s'est inclinée 2 à 1 face à l'Étoile Carouge au cours d'une rencontre de 4 fois 30 minutes. Les partenaires de Timothé Cognat, passé par l'Académie, ne se rassurent pas, bien que cela ne reste que des confrontations de présaison.

    Le 15 juillet à 18h30, l'Olympique lyonnais devrait lui opposer une adversité d'un tout autre niveau. On a surtout vu qu'offensivement, il avait du répondant, à l'image de Rémi Himbert et de ses deux triplés. Rendez-vous à Bourgoin pour ce test, le premier avec un 11 "sérieux" côté rhodanien.

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