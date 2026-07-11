Actualités
Nicolas Tagliafico (OL) lors d'Argentine - Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022
Nicolas Tagliafico (OL) lors d’Argentine – Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022 (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

Coupe du monde 2026 : Tagliafico et l'Argentine pour une place dans le dernier carré

  • par David Hernandez

    • Après l'Espagne et la France, quatre nations se disputent encore les deux dernières places pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. L'Argentine de Nicolás Tagliafico défie la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3h).

    Après France - Espagne le 14 juillet, y aura-t-il un deuxième gros choc en demi-finale de la Coupe du monde 2026 ? Tout se jouera ce samedi, mais il existe un scénario dans lequel l'Angleterre d'Harry Kane retrouvera l'Argentine de Lionel Messi le 15 juillet du côté d'Atlanta. Il faudra avant cela passer les obstacles que représentent la Norvège pour les Three Lions et la Suisse pour les champions du monde en titre. Ces derniers espèrent vivre un quart de finale plus tranquille que les deux tours précédents. Toujours en lice pour conserver leur couronne mondiale, les Argentins ne sont pas passés loin de la correctionnelle, que ce soit contre le Cap-Vert (3-2, après prolongations) puis l'Égypte(3-2 après avoir été menés 2-0).

    Le cap des 80 sélections passé

    Contre la Nati, l'objectif sera donc d'éviter de puiser encore un peu plus dans les organismes déjà mis à rude épreuve. Pour ce quart de finale à Kansas City, Nicolás Tagliafico, dernier représentant de l'OL au Mondial, devrait logiquement enchainer une nouvelle titularisation sur le côté gauche de la défense. Parfaitement remis de son pépin musculaire en début de compétition, le latéral a fêté sa 80e cape avec l'Albiceleste au tour précédent. Le compteur devrait monter à 81 au moment du coup d'envoi donné à 3h du matin (heure française).

    à lire également
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Mercato : malgré la forme d'Himbert, l'OL "a besoin d'un attaquant de haut niveau"

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico (OL) lors d'Argentine - Australie en 8e de la Coupe du Monde 2022
    Coupe du monde 2026 : Tagliafico et l'Argentine pour une place dans le dernier carré 17:15
    Rémi Himbert après son but lors d'OL - PAOK
    Mercato : malgré la forme d'Himbert, l'OL "a besoin d'un attaquant de haut niveau" 16:27
    Abner lors de Strasbourg - OL
    Mercato : Abner répond aux rumeurs d'un départ de l'OL 15:40
    Adil Hamdani lors d'OL - FC Saint-Gall
    Le résumé en vidéo de la victoire de l'OL contre le FC Saint-Gall (6-3) 14:56
    Malick Fofana, ailier de l'OL
    OL - FC Saint-Gall (6-3) : Fonseca s'explique sur l'absence de Fofana 14:02
    Les joueurs de l'OL en amical contre le FC Saint-Gall
    Encore porté par Himbert, l'OL s'impose contre le FC Saint-Gall (6-3) 12:27
    Florent Sanchez s'est engagé avec Guingamp
    Mercato : après sa bonne saison en National, Sanchez (ex-OL) rebondit en Ligue 2 11:00
    Dominik Greif, gardien de l'OL
    OL - FC Saint-Gall : Greif de retour dans le onze 10:12
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Angel Garcia, défenseur de l'OL
    OL Académie : un très bon cru pour le baccalauréat 2026 09:30
    Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
    Avec deux amicaux en Allemagne, l’OL a sa préparation estivale bouclée 08:45
    L'équipe du FC Saint-Gall
    Au moment d'affronter l'OL, Saint-Gall est déjà bien avancé dans sa préparation 08:00
    OL - FC Saint-Gall, un deuxième match amical à huis clos au GOLTC 10/07/26
    Mathieu Patouillet est prêté une saison par l'OL à Sochaux
    Matthieu Patouillet (ex-OL) va résilier son contrat avec Al-Hilal 10/07/26
    Rayan Cherki et Pierre Sage lors d'OL - Nice
    Pierre Sage va retrouver des anciens de l'OL en Premier League 10/07/26
    Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
    OL Lyonnes : Julie Swierot prolonge jusqu'en 2029 10/07/26
    Karl Toko Ekambi a signé à Al-Arabi SC
    Mercato : Toko-Ekambi (ex-OL) quitte le club qatari d'Al-Arabi 10/07/26
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    L'OL officialise le départ de Kenan Doganay au Bayer Leverkusen 10/07/26
    Un ancien recruteur du FC Barcelone va débarquer à l'OL 10/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut