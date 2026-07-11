Après l'Espagne et la France, quatre nations se disputent encore les deux dernières places pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026. L'Argentine de Nicolás Tagliafico défie la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3h).

Après France - Espagne le 14 juillet, y aura-t-il un deuxième gros choc en demi-finale de la Coupe du monde 2026 ? Tout se jouera ce samedi, mais il existe un scénario dans lequel l'Angleterre d'Harry Kane retrouvera l'Argentine de Lionel Messi le 15 juillet du côté d'Atlanta. Il faudra avant cela passer les obstacles que représentent la Norvège pour les Three Lions et la Suisse pour les champions du monde en titre. Ces derniers espèrent vivre un quart de finale plus tranquille que les deux tours précédents. Toujours en lice pour conserver leur couronne mondiale, les Argentins ne sont pas passés loin de la correctionnelle, que ce soit contre le Cap-Vert (3-2, après prolongations) puis l'Égypte(3-2 après avoir été menés 2-0).

Le cap des 80 sélections passé

Contre la Nati, l'objectif sera donc d'éviter de puiser encore un peu plus dans les organismes déjà mis à rude épreuve. Pour ce quart de finale à Kansas City, Nicolás Tagliafico, dernier représentant de l'OL au Mondial, devrait logiquement enchainer une nouvelle titularisation sur le côté gauche de la défense. Parfaitement remis de son pépin musculaire en début de compétition, le latéral a fêté sa 80e cape avec l'Albiceleste au tour précédent. Le compteur devrait monter à 81 au moment du coup d'envoi donné à 3h du matin (heure française).