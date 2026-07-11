Ce samedi, l'OL a disputé son deuxième match de préparation. Le troisième tour de qualification de Ligue des champions est encore loin, mais le programme s'annonce chargé d'ici là.

La date du 4 ou du 5 août a été cochée depuis maintenant deux mois et le dernier match de Ligue 1 contre le RC Lens. La quatrième place en championnat a poussé l'OL à devoir passer par un parcours du combattant pour espérer retrouver la Ligue des champions. De retour à l'entraînement depuis le 29 juin, les joueurs lyonnais continuent de monter en température, en même temps que le thermomètre ne veut pas descendre dans la région lyonnaise.

Après deux semaines de travail, la formation rhodanienne vient de jouer deux amicaux en l'espace de quatre jours. De quoi donner du fil à retordre aux organismes, mais aussi de passer des caps physiques avec la perspective d'être fin prêts pour le tour de qualification en Ligue des champions. Il reste encore quatre semaines et Paulo Fonseca et son staff ne vont pas laisser Corentin Tolisso et ses partenaires tranquilles.

Tirage au sort du troisième tour le 20 juillet

Le programme s'annonce intense avec encore deux amicaux la semaine prochaine. Un contre le Servette FC mercredi à Bourgoin avant de mettre les voiles vers l'Allemagne et un stage d'une semaine. Ce sera l'occasion d'affronter le Slavia Prague à l'Adidas Campus avant de se frotter à Wolfsburg le 24 juillet. Il restera alors dix jours avant l'Europe et un adversaire qui sera connu le 20 juillet lors du tirage au sort et une dernière escapade en Espagne à Cadix pour affronter le Real Betis. Un dernier rendez-vous relevé qui mettra en condition pour la Ligue des champions.

Le programme estival :

Mercredi 8 juillet : OL - Mâcon 71 (5-2)

Samedi 11 juillet : OL - FC Saint-Gall (6-3)

Mercredi 15 juillet (18h30) : OL - Servette FC

Samedi 18 juillet (19h) : OL - Slavia Prague

Dimanche 19 au vendredi 24 juillet : stage en Allemagne

24 juillet (14h) : OL - Wolfsburg

29 juillet (20h) : Real Betis - OL