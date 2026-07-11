Trois jours après la mise en route contre Mâcon 71, l'OL a enchainé ce samedi contre le FC Saint-Gall. Avec un nouveau triplé de Rémi Himbert, les Lyonnais se sont imposés 6-3 contre la formation suisse.

Ce ne sont que des matchs amicaux et il n'y a pas à tirer des plans sur la comète. Néanmoins, cela en dit beaucoup sur l'état d'esprit dans lequel est revenu le groupe cet été. Après la victoire contre les amateurs de Mâcon 71, l'OL a enchainé un deuxième succès ce samedi face au deuxième du championnat suisse. L'opposition était d'un autre niveau au GOLTC avec la venue du FC Saint-Gall et cela s'est ressenti dans l'impact. On était loin d'un simple amical, en raison notamment de la perspective du deuxième tour de qualification de Ligue Europa de la formation helvétique.

Cela a fait un bon test pour Paulo Fonseca et ses joueurs, notamment pendant 45 minutes. Pour ce deuxième rendez-vous de l'été, l'entraîneur portugais a une nouvelle fois choisi de mixer ses deux équipes de la journée avec de l'expérience et de la jeunesse. Ces "petits jeunes" croquent d'ailleurs à pleines dents l'opportunité qui leur est donné, à commencer par Rémi Himbert.

Une première mi-temps avec de l'impact

Auteur d'un triplé contre Mâcon, il a remis ça contre le FC Saint-Gall, de nouveau titulaire à la pointe de l'attaque. Dans un 4-2-3-1 dans lequel Dominik Greif faisait son retour, l'OL a été plutôt séduisant, à l'image de son jeune attaquant. Dès la 9e minute, Kamara a parfaitement lancé Boudache qui s'est joué du gardien avant de tacler pour centrer vers Himbert. Une première réalisation pour le natif de Saint-Avold avant une deuxième un peu dans le même registre sur une frappe contrée de Tolisso (3-1, 18e). Avant ça, Hamdani avait lui aussi de nouveau trouvé le chemin des filets (14e) tandis que Saint-Gall avait réduit la marque à 2-1 dans la foulée. Dans cette matinée portes ouvertes, Himbert avait également fait parler sa science du placement en reprenant parfaitement de la tête un centre d'Adil Hamdani, plutôt en jambes.

Gomes Rodriguez remuant

Dans un premier acte rythmé, l'OL a accusé le coup sur la fin de la mi-temps, encaissant un deuxième but. A 4-2 à la pause, Paulo Fonseca a tout changé comme face à Mâcon. Ainsley Maitland-Niles a récupéré le brassard et le niveau n'a pas vraiment été le même collectivement. Un penalty concédé par Kluivert très rapidement a permis à Saint-Gall de revenir à un but, tandis que le jeu était bien moins léché côté lyonnais. Finalement, un rouge suisse et une supériorité numérique pendant 25 minutes ont permis à l'OL de faire un nouveau trou au tableau d'affichage. Dans l'attente d'un premier but d'un "vieux", Alejandro Gomes Rodriguez a fait le break avant qu'Enzo Molebe ne suive bien une frappe repoussée par le portier suisse. Une victoire 6-3 et le regard tourné vers Bourgoin désormais avec une opposition contre le Servette FC mercredi (18h30).