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Cluver Sambi Mbungu à sa signature à l'OL avec Matthieu Louis-Jean
Cluver Sambi Mbungu à sa signature à l’OL avec Matthieu Louis-Jean (@OL)

Officiel : Cluver Sambi Mbungu s'engage avec l'OL jusqu'en 2029

  • par Thomas Dioudonnat
  • 2 Commentaires

    • L'OL a officialisé l'arrivée du jeune milieu Cluver Sambi Mbungu. En provenance de Caen, il rejoint le club pour les trois prochaines années.

    Comme évoqué plus tôt dans la journée, Cluver Sambi Mbungu rejoint bien l'Olympique Lyonnais. Le natif de Kinshasa a paraphé son premier contrat professionnel d'une durée de trois ans, courant jusqu'en juin 2029.

    Une date forcément inoubliable pour celui qui fêtera ses 18 ans le 8 novembre prochain. "C'est un jour très spécial pour moi, c'est la signature de mon premier contrat professionnel avec l'OL. C'est un rêve." Le jeune joueur garde toutefois les pieds sur terre, conscient du travail qu'il reste à accomplir. "Ce n'est qu'un début, il reste du travail à faire pour la suite", a-t-il précisé en marge de sa présentation, dans des propos diffusés sur les réseaux sociaux du club.

    Devenu agent libre le 1er juillet dernier après avoir décliné la proposition du Stade Malherbe Caen, le milieu de terrain défensif a fait l'objet de multiples convoitises de la part de grandes écuries européennes ces dernières semaines.

    "C'est finalement le projet lyonnais qui a fait la différence"

    Après le recrutement de Kaïl Boudache, la cellule de recrutement de Matthieu Louis-Jean confirme sa stratégie de miser sur des prospects à fort potentiel en accompagnant leur progression dans le monde professionnel. Le jeune espoir reconnaît ainsi qu'il a choisi l'OL car la feuille de route sportive était plus convaincante. "En termes de cohérence avec mes attentes, c'est le projet de l'OL qui me convient le plus."

    Amené à évoluer dans un premier temps avec l'équipe réserve de Gueïda Fofana, l'ancien joueur de Caen tentera de montrer toutes ses qualités pour se frayer un chemin avec le groupe pro de Paulo Fonseca.

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    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 9 Juil 26 à 20 h 05

      Un joueur de plus pour la réserve ?

      Signaler
    2. Avatar
      Monark - jeu 9 Juil 26 à 20 h 26

      Ah non non non, là tu as tout faux. C’est un énorme coup que vient de réaliser MLJ et ses scouts. Si tu parcours le dossier de presse ,tu découvriras que ce grand espoir était pisté par de grosses écuries européennes dont , excusez du peu , le QSG , Leipzig ,pour ne citer que ces deux là.
      Un grand Bravo à la cellule de recrutement.👏👏👏🔴🔵

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