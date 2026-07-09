OL Lyonnes : carton plein de quatre labels or décernés par la LFFP

OL Lyonnes est le seul club à décrocher la plus haute distinction dans les quatre domaines évalués par le nouveau dispositif de la LFFP.

Lancé en septembre 2025 par la LFFP pour accompagner le développement des clubs, ce dispositif évaluait les structures d'Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue sur quatre thématiques : la formation, la promotion, la fan expérience et l'engagement territorial.

Comme souvent, OL Lyonnes aura écrasé la concurrence. Le club présidé par Michele Kang est le seul à obtenir le label or dans l'ensemble des quatre volets. L'Olympique de Marseille et le FC Nantes suivent avec trois labels or chacun. Enfin, Toulouse s'illustre pour sa première saison dans l'élite en décrochant deux distinctions.

Label or : Les Lyonnaises récompensées par la Ligue féminine du football professionnel

Le président de la LFFP Jean-Michel Aulas s'est félicité du travail réalisé dans le cadre de cette labellisation. "Le lancement du dispositif est un aboutissement du travail de structuration engagé depuis la création de la LFFP" a précisé le dirigeant sur le site de la FFF.

Une dotation financière accompagnera cette récompense. La LFFP la répartira entre les clubs ayant atteint le niveau or dans chacune des catégories. La cérémonie officielle, programmée en octobre prochain, viendra consacrer un travail de structuration engagé depuis plusieurs années côté lyonnais.