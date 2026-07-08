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Nicolas Tagliafico avec notamment Lionel Messi lors d'Argentine - Panama
Nicolas Tagliafico avec notamment Lionel Messi lors d’Argentine – Panama (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

Coupe du monde : l'Argentine de Tagliafico (OL) miraculée

  • par Gwendal Chabas

    • Nicolas Tagliafico et l'Argentine seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la Coupe du monde. Mais cela tient du miracle au vu du match contre l'Égypte (3-2).

    Elle souffre dans cette phase à élimination directe, mais son rêve de doublé est toujours d'actualité. Plus encore que face au Cap-Vert, qui avait poussé Nicolas Tagliafico et sa bande en prolongation (3-2 a.p), le 8e de finale contre l'Égypte mardi a d'abord ressemblé à un calvaire pour l'Argentine. Opposée à un adversaire bien organisé, elle ne trouvait pas l'ouverture, alors que son rival la surprenait rapidement sur corner par Yasser Ibrahim (0-1 15e).

    Messi rate un penalty...

    Symbole de ces difficultés, Lionel Messi, qui paraissait totalement à côté de ses crampons. À l'image de son penalty manqué (21e) après une faute sur Nicolas Tagliafico. Le défenseur de l'OL était d'ailleurs l'un des meilleurs de son équipe sur son côté gauche, donnant une autre balle de but ratée par Julián Álvarez (39e). Le premier acte a été marqué par le show Mostafa Shobeir. Le portier égyptien, en plus du penalty, a réussi deux parades énormes pour préserver cette avance.

    En deuxième période, alors que l'Albiceleste se frustrait, les Pharaons, eux, étaient portés par Haissem Hassan. Ailier a effectué un premier estival pour trouver Mohamed Salah, qui a glissé le ballon pour la réalisation de Mostafa Ziko (58e). François Letexier annulait finalement le but et la remarquable contre-attaque pour une faute au préalable au tout début de l'action. Ce n'était que partie remise, car dix minutes plus tard, les mêmes hommes - Hassan et Ziko - martyrisaient à nouveau l'arrière-garde adverse pour le 2-0. Cette fois-ci, il n'y avait pas de discussion, et l'Égypte se dirigeait vers l'exploit.

    … avant de prendre toute l'équipe sur son dos

    Sauf qu'un homme s'est réveillé et a pesé de tout son poids sur la fin de la rencontre. Lionel Messi a tout renversé, avec une passe décisive pour Cristian Romero (79e, 1-2), avant de lui-même égaliser quatre minutes plus tard sur une action qu'il avait initiée (2-2, 83e). Le miracle était en marche, et s'est matérialisé dans le temps additionnel. Enzo Fernandez a crucifié les hommes d'Hossam Hassan sur une tête à la 90e+2 (3-2).

    La qualification des Argentins vient presque de nulle part tant ils semblaient mal embarqués. Mais les champions du monde en titre seront bien au rendez-vous des quarts de finale contre la Suisse dans la nuit de samedi à dimanche (3h du matin en France). La route continue pour Nicolas Tagliafico, sorti à la 66e mardi, le dernier Rhodanien en lice. Mais lui et ses copains sont passés tout près de la correctionnelle.

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