OL - Coupe du monde : ça passe pour Tagliafico, Nuamah sorti

L'Argentine a eu peur, mais s'en sort par la petite porte contre le Cap-Vert. En revanche, l'aventure s'arrête en 16es pour Nuamah et le Ghana dans ce Mondial.

Et voilà, il ne reste plus que deux Lyonnais en lice dans cette Coupe du monde. Les 16es de finale ont été terribles pour les joueurs de l'OL. Après les éliminations cruelles de Moussa Niakhaté (Sénégal) et Duje Caleta-Car (Croatie), Ernest Nuamah a lui aussi connu la douleur de la défaite. Mais celle-ci sera moins difficile à avaler car le Ghana a été dominé par la Colombie assez logiquement. Leur adversaire a fait la course en tête dès la 14e minute, avec le but de Jhon Arias.

La seule réalisation de cette rencontre, car de l'autre côté, les Black Stars n'auront cadré aucun tir. L'ailier rhodanien est entré à la 78e minute, et n'a pas pu inverser le sort du match. Place aux vacances, et à l'espoir de vivre un exercice plein à Lyon, lui qui a manqué quasiment toute la saison dernière après sa rupture du ligament croisé en avril 2025.

L'Argentine reprise deux fois au score

En revanche, la route continue pour Nicolas Tagliafico (entré à la 85e) et l'Argentine. Mais ce fut beaucoup plus difficile que prévu contre un Cap-Vert qui n'a rien lâché. Même après l'ouverture du score de Lionel Messi (1-0, 29e). Il a répondu à l'heure de jeu en égalisant après une perte de balle du Marseillais Facundo Medina, titulaire à la place du défenseur de l'OL. Obligée de jouer les prolongations, l'Albiceleste a dû s'y reprendre à deux fois sur des corners, aux 92e (2-1) et 111e minutes (3-2) pour s'imposer. Car menés 2 à 1, les Cap-Verdiens avaient encore trouvé les ressources pour revenir à 2-2 à la 103e minute.

Par un trou de souris, le tenant du titre poursuit son chemin et affrontera l'Égypte en 8es de finale mardi prochain. Nicolas Tagliafico est donc, avec Matt Turner (États-Unis), le dernier représentant lyonnais dans ce Mondial.