Les gardiens de l'OL, gages de stabilité défensive ?

Performant défensivement la saison dernière, l'OL misera sur les mêmes gardiens en 2026-2027. Un gage de stabilité pour une équipe qui devrait un peu changer ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, car il ne nous avait pas habitués à cela récemment, c'est en défense que l'OL a montré le plus d'aptitudes en 2025-2026. Évidemment, il y a eu des trous d'air, comme lors des deux ultimes journées de Ligue 1, dont le 4-0 subi face à Lens. Mais dans l'ensemble les Lyonnais ont affiché une jolie progression sur cet aspect en comparaison à l'exercice 2024-2025. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'ils ont terminé avec la quatrième meilleure arrière-garde du championnat. Le fruit notamment d'un travail acharné lors de la préparation estivale 2025. Un accomplissement collectif, mais incarné par les gardiens malgré tout.

S'ils ne peuvent rien espérer sans un bloc équipe solide et compact, les derniers remparts rhodaniens ont plutôt bien fait le job. Dans les cages, Dominik Greif a succédé à Lucas Perri comme numéro 1. Et très rapidement, l'ancien footballeur majorquin s'est révélé incontournable. Parmi les meilleurs à son poste dans l'élite, il a contribué à emmener sa formation à la quatrième place. Lui aussi a pu connaître une ou deux rencontres moins efficientes, mais ça n'enlève rien à sa remarquable saison.

Greif, l'assurance de la fiabilité

Il a semblé diffuser sa force tranquille à l'ensemble de ses partenaires. "Je trouve qu'il a répondu aux attentes, réellement. Il a été très performant. Pour lui, ce sera l'année de la confirmation à l'OL. On va l'attendre désormais, car au vu de ses prestations, on souhaite qu'il fasse au moins aussi bien", résume Nicolas Puydebois, trois fois champion de France en portant les gants entre 2003 et 2005.

Si une partie de l'effectif est vouée à bouger, et que quelques promesses venues de l'Académie feront leur apparition, les gardiens seront a priori l'un des rares secteurs à ne pas changer. "Je trouve cohérent de garder cette ossature avec Dominik Greif, Rémy Descamps et Lassine Diarra. Lorsque Descamps a eu l'occasion de s'exprimer, il a plutôt été bon. J'ai globalement été agréablement surpris par sa progression. C'est selon moi une bonne stabilité, valide l'actuel entraîneur adjoint au Mâcon 71. J'aime la continuité dans un club. Lorsqu'on a des certitudes, que ce soit sur ou en dehors du terrain, il faut les conserver. Et à ce poste, on en a, avec des joueurs capables de répondre présents lorsqu'on fait appel à eux."

Quid des plus jeunes ?

L'Olympique lyonnais devra néanmoins peut-être faire des choix, surtout avec ses éléments les plus jeunes. Justin Bengui (20 ans) revient de prêt et s'entraîne actuellement avec le groupe professionnel. On n'oublie pas non plus Yvann Konan (19 ans) et Matthias da Silva (18 ans), qui évoluait avec la réserve. Il faudra voir si tous sont conservés cet été. Mais au moins la base est connue, et il n'y a pas de doute sur celle-ci.

Dès début août, ces hommes, et particulièrement le Slovaque, joueront un rôle capital dans l'exercice rhodanien. Ce dernier aura son importance si Corentin Tolisso et ses coéquipiers veulent vivre la Ligue des champions. Leur vie sera plus facile si les gardiens poursuivent dans la même direction que l'an passé. "S'ils font une aussi bonne saison que la précédente, ça voudra dire que l'OL ne sera pas loin de ses objectifs", prévoit Nicolas Puydebois. Au moins, le staff sait à quoi s'en tenir avec ses portiers, et c'est déjà une bonne chose. Il évite ainsi de plonger dans l'inconnu sur ce sujet.