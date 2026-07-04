OL : faut-il s'inquiéter des blessures de Fofana et Duranville ?

L'arrivée de Julien Duranville à l'OL relance une question déjà posée autour de Malick Fofana. Les deux ailiers belges ont vu leur progression freinée par plusieurs blessures ces dernières années. Au point de s'inquiéter pour la suite ?

Si leurs antécédents médicaux peuvent susciter certaines interrogations, les chiffres montrent pourtant des profils bien différents. Là où Duranville a régulièrement été freiné par des blessures musculaires, Fofana a jusqu'ici conservé un temps de jeu important au cours de sa jeune carrière.

Duranville, une progression régulièrement freinée

À seulement 20 ans, Julien Duranville a déjà connu plusieurs blessures importantes. Une déchirure musculaire contractée à Anderlecht l'avait notamment éloigné des terrains pendant plus de cinq mois en 2022-2023. Son arrivée à Dortmund n'a pas mis fin à ces pépins physiques, avec plusieurs soucis musculaires et une longue absence lors de l'exercice 2023-2024.

Ses statistiques de participation illustrent ces difficultés :

2022-2023 : 17 matchs.

2023-2024 : 8 matchs.

2024-2025 : 30 matchs.

2025-2026 : 21 matchs.

Depuis le début de sa carrière professionnelle, le jeune footballeur a déjà manqué plus de cent rencontres pour cause de présence à l'infirmerie (107 d'après Transfermarkt). Son principal point de vigilance concerne les problèmes musculaires, particulièrement au niveau des ischio-jambiers.

Fofana, davantage victime des contacts

Le cas de Malick Fofana apparaît sensiblement éloigné de son nouveau coéquipier. Depuis ses débuts professionnels à La Gantoise, l'ailier lyonnais a au contraire enchaîné les saisons avec un volume de matchs très élevé :

2022-2023 : 53 matchs.

2023-2024 : 60 matchs.

2024-2025 : 46 matchs.

2025-2026 : 16 matchs.

La grave entorse de la cheville subie l'an passé représente d'ailleurs sa principale absence depuis son arrivée à l'OL. Plusieurs pépins physiques du Belge sont également intervenus à la suite de contacts ou de tacles adverses. Son profil très explosif et sa capacité à provoquer balle au pied l'exposent régulièrement à des interventions appuyées. À l'inverse de son compatriote, Malick Fofana ne présente pas d'historique important de blessures musculaires à répétition.

Deux ailiers au profil similaire

Au-delà de leur nationalité, les deux attaquants présentent de nombreuses similitudes. Ils évoluent principalement sur les ailes, privilégient les un contre un et s'appuient avant tout sur leur vitesse et leurs accélérations. Cette explosivité fait leur force, mais elle peut également exposer davantage les organismes. L'Olympique lyonnais pourrait ainsi disposer de deux profils très complémentaires offensivement, à condition que les blessures ne freinent pas leur progression. Si Julien Duranville devra encore prouver sa capacité à enchaîner les affiches sur une saison complète, Malick Fofana a déjà démontré qu'il pouvait disputer plus de cinquante rencontres sur un exercice. Les deux Diables Rouges pourraient ainsi se retrouver en concurrence, mais aussi évoluer ensemble dans le secteur offensif.