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Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
Les joueuses de l’OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Fleury - OL Lyonnes pour lancer la saison de Première Ligue

  • par Gwendal Chabas

    • Le premier match de D1 en 2026-2027 opposera Fleury à OL Lyonnes. Rendez-vous le vendredi 4 septembre à 21 heures pour entamer le championnat.

    Dans la foulée des révélations sur le calendrier de la Première Ligue vendredi, la LFFP a dévoilé la programmation de la première journée. Elle suit d'ailleurs le menu-type établi et dévoilé jeudi par l'instance. Avec une mise à l'honneur des championnes de France en titre. Pour lancer la saison, il a été décidé de placer le match d'OL Lyonnes à Fleury en ouverture de la compétition.

    Retrouvez le match sur Canal +

    Les joueuses de Jonatan Giráldez ont donc rendez-vous le vendredi 4 septembre du côté de l'Île-de-France. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures pour une rencontre déjà intéressante entre le leader incontesté de la précédente phase régulière et le cinquième. Pour les supporters rhodaniens qui ne feront pas le déplacement, Canal + retransmettra la confrontation. Il s'agira par la même occasion de la première affiche officielle des Lyonnaises. Rappelons que ces dernières entameront leur préparation le 27 juillet.

    Le lendemain, nous assisterons au premier multiplex de l'exercice. Il opposera Marseille au Havre, le Montpellier FC à Toulouse, Strasbourg au promu Saint-Malo et Dijon (ou Lens) au PSG. Début à 18 heures. Enfin, le choc du week-end mettra aux prises le Paris FC et le FC Nantes.

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