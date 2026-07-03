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Julien Duranville avec la Belgique (Photo by Flaviu Buboi / NurPhoto via AFP)

OL : Julien Duranville récupère le numéro 24

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Arrivé officiellement jeudi à l'OL, Julien Duranville a tranché pour son maillot. L'ailier belge portera le numéro 24, en lien avec son appétence pour le basket.

    Ça bouge à l'OL cet été. Actif sur le mercato, l'Olympique lyonnais a déjà officialisé trois recrues, Kaïl Boudache, Mads Bidstrup et Julien Duranville. Du travail pour la cellule de recrutement, mais aussi pour les intendants, qui doivent floquer et préparer les équipements de ces nouveaux venus. Notamment pour les numéros, avec l'ailier franco-algérien qui a pris le 26, le Danois qui a opté pour le 2, et enfin le Belge, désormais en possession du 24.

    Hommage à Kobe Bryant

    Il a expliqué ce choix au micro du club lors de son interview de présentation. "J'ai une liste de numéros, et parmi ceux qui étaient libres, il restait celui-ci. C'est pour Kobe Bryant", confie celui qui "aime bien jouer au basket." Dans les traces du défunt basketteur, donc pour l'attaquant. À Bâle lors de la seconde partie de saison dernière, il s'affichait avec le 18, qui est désormais celui de Khalis Merah pour perpétuer l'héritage des Gones.

    Durant sa carrière, l'ancien footballeur de Dortmund a aussi porté le 16 dans la Ruhr. Mais pour celui-là aussi, il est devancé par Abner. D'où sa décision de partir sur le 24 pour ce premier exercice en France.

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    1 commentaire
    1. janot06
      janot06 - ven 3 Juil 26 à 19 h 01

      On a donc le 2, le 24 et le 26, sans oublier le 18 récupéré par Khalis et le 7 par Nuamah.
      Amateurs du loto... Go !

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