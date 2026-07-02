OL : Kaïl Boudache arborera le numéro 26

Première recrue officielle de l'OL, Kaïl Boudache effectuera l'ensemble de la préparation avec son nouveau club. Il a récupéré le numéro 26 à son arrivée.

Si l'on excepte Noham Kamara, pour qui l'OL a levé l'option d'achat, les Rhodaniens comptent désormais deux renforts sur ce mercato estival. Mercredi, il a officialisé la venue de Mads Bidstrup, milieu de terrain travailleur et infatigable. Le Danois de 25 ans a choisi de porter le 2, comme il l'expliquait au média du club. Quinze jours plus tôt, dès le 15 juin et l'ouverture de la période des transferts, l'Olympique lyonnais avait confirmé la venue de Kaïl Boudache.

Il avait le 32 à Nice

L'Algérien arrive en provenance de Nice, mais il a signé son premier contrat professionnel dans son nouveau club. En attendant de le voir à l'œuvre lors des matchs amicaux déjà, l'ailier a décidé d'arborer le 26 sur sa tunique. Dans son ancienne formation, il était floqué du 32.

À 20 ans, le gaucher feu follet attiré par le dribble aura logiquement du temps de jeu cet été. En effet, son principal concurrent sur le côté droit, Ernest Nuamah, est encore à la Coupe du monde. Le Ghanéen ne reviendra donc pas avant la deuxième partie de juillet à Décines, après les vacances.