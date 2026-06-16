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Kaïl Boudache à sa signature à l'OL avec Matthieu Louis-Jean
Kaïl Boudache à sa signature à l’OL avec Matthieu Louis-Jean (@OL)

Boudache devient le 12e joueur algérien à rejoindre l'OL

  • par David Hernandez

    • En signant à l'OL jusqu'en juin 2031, Kaïl Boudache s'inscrit dans la longue liste des joueurs algériens passés par le club lyonnais. L'ailier est le 12e venu de l'extérieur, le 19e en comptant ceux formés à l'Académie comme Houssem Aouar ou Rachid Ghezzal.

    Il a pu en apprendre un peu plus sur le club durant la dernière trêve internationale de la saison. Retenu avec les U23 de l'Algérie, Kaïl Boudache a fait équipe avec Daryll Benlahlou et Yacine Chaïb durant deux matchs amicaux. Entretemps, les trois joueurs ont certainement dû échanger sur le quotidien à Décines. L'officialisation de l'arrivée de Boudache n'a eu lieu que lundi, mais ce transfert à l'OL était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà et ce ne devait plus être un secret lors du rassemblement des jeunes Fennecs. À la rentrée, le club lyonnais sera donc bien représenté au sein des Espoirs algérien, Kaïl Boudache s'inscrivant dans la longue liste des joueurs du Maghreb ayant porté les couleurs de l'OL.

    Azzouz, le premier de l'histoire

    Ils sont douze en ne tenant compte que des joueurs venus de l'extérieur, le dernier en date étant Saïd Benrahma (2024-2025). Si l'on prend également en compte ceux formés à l'Académie, ce total monte à dix-neuf avec notamment les internationaux comme Houssem Aouar, présent à la Coupe du monde cet été, Rachid Ghezzal ou encore Mehdi Zeffane. Comme indiqué par le site OL Passé et Présent, lors de la première saison de l'OL en 1950-1951, la formation rhodanienne comptait déjà un joueur algérien dans ses rangs avec le défenseur Mohamed Azzouz, décédé en 2004.

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