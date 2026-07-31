Premier bain de foule pour les quatre recrues d'OL Lyonnes

Ce vendredi marquait la rentrée des classes face au public pour les joueuses d'OL Lyonnes. Devant un parterre de 350 supporters, les quatre recrues de l'été (Paralluelo, Weir, Grohs, Rytting Kaneryd) ont pu goûter à un premier bain de foule avant de se prêter aux questions des journalistes.

A l'OL, la présentation des recrues manquent et les supporters ne sont jamais les derniers à s'en plaindre. Si l'arrivée exceptionnelle d'Endrick avait bouleversé l'ordre établi depuis plusieurs saisons, le recrutement de l'été n'a pas donné lieu à de nouvelles présentations de recrues. Du côté d'OL Lyonnes, on a choisi de mettre les petits plats dans les grands avec non pas une mais quatre présentations simultanées ce vendredi midi. Après un premier discours de reprise de Vincent Ponsot et Jonatan Giraldez, Salma Paralluelo, Caroline Weir, Mala Grohs et Johanna Rytting Kaneryd se sont prêtées à leur premier exercice médiatique en qualité de joueuses d'OL Lyonnes.

Une présentation commune pour mettre à l'aise tout le monde et l'occasion pour toutes quatre de rappeler qu'elles avaient signé "dans un club historique, qui cherche à tout gagner chaque saison." On ne va pas se mentir, c'est bien la première sortie de Salma Paralluelo qui était attendue. Mais à 22 ans, l'ailière espagnole a montré son côté timide, tout en rappelant sa "détermination à s'imposer et à s'adapter à un nouveau club, un nouveau pays, de nouvelles coéquipières".

Unique rendez-vous en public avant le 29 août

Depuis lundi, elle a pu commencer à s'imprégner de la culture lyonnais, tout en évitant bien soigneusement le souvenir du 24 mai dernier et de son doublé à Oslo en finale de la Ligue des champions. Du côté des supporters, personne ne lui en a tenu rigueur ce vendredi matin pour la première séance ouverte au public. Sans surprise, pas de travail tactique, mais trois groupes alternant entre travail physique et jeu avec ballon.

Suffisant pour ravir les plus jeunes pousses accoudées à la barrière du terrain numéro 4 du GOLTC, toutes heureuses de voir Selma Bacha mais aussi les nouvelles recrues. Un peu plus de 300 supporters avaient répondu à l'appel du club rhodanien et il va maintenant falloir patienter jusqu'au 29 août prochain et le match contre London City Lionesses. Les trois premiers amicaux se joueront à huis clos dont le premier à Décines samedi 8 août contre la Real Sociedad.