CAN 2026 : revers pour l'Algérie et Bekhaled (OL Lyonnes)

Après une tranquille victoire en ouverture, l'Algérie s'est inclinée jeudi soir contre le Maroc, pays hôte de la CAN 2026. Une défaite 1-0 durant laquelle Sofia Bekhaled n'a joué que le temps additionnel.

Depuis le début de la CAN 2026, les images de stades vides font l'objet de railleries sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, le stade Hassan de Rabat était loin d'avoir des sièges vides. Il faut dire que, même dans le football féminin, une opposition entre le Maroc et l'Algérie attire toujours. Si les sifflets au moment de l'hymne algérien restent un mauvais exemple d'une rivalité saine, ce match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations a offert son lot de spectacle. Et, pour la plus grande joie des nombreux Marocains présents en tribunes, c'est bien le pays hôte qui est sorti vainqueur de ce duel. Grâce à un but de Sanaa Mssoudy à la 84e minute, les Lionnes de l'Atlas ont fait un grand pas vers la qualification avec une deuxième victoire en deux matchs.

Deux entrées en fin de match pour Bekhaled

Pour l'Algérie, c'est un coup d'arrêt après la victoire inaugurale contre le Sénégal (2-0). Les joueuses de Rachid Benstiti devront s'imposer contre le Kenya lundi prochain pour valider leur présence au prochain tour. Sofia Bekhaled aura-t-elle plus de temps de jeu pour ce troisième rendez-vous ? Pas sûr vu l'importance. Après une entrée à la 85e minute contre le Sénégal, l'attaquante d'OL Lyonnes s'est contentée du temps additionnel de la deuxième mi-temps contre le Maroc.