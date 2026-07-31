CAN 2026 : revers pour l'Algérie et Bekhaled (OL Lyonnes)

Après une tranquille victoire en ouverture, l'Algérie s'est inclinée jeudi soir contre le Maroc, pays hôte de la CAN 2026. Une défaite 1-0 durant laquelle Sofia Bekhaled n'a joué que le temps additionnel.
Depuis le début de la CAN 2026, les images de stades vides font l'objet de railleries sur les réseaux sociaux. Jeudi soir, le stade Hassan de Rabat était loin d'avoir des sièges vides. Il faut dire que, même dans le football féminin, une opposition entre le Maroc et l'Algérie attire toujours. Si les sifflets au moment de l'hymne algérien restent un mauvais exemple d'une rivalité saine, ce match de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations a offert son lot de spectacle. Et, pour la plus grande joie des nombreux Marocains présents en tribunes, c'est bien le pays hôte qui est sorti vainqueur de ce duel. Grâce à un but de Sanaa Mssoudy à la 84e minute, les Lionnes de l'Atlas ont fait un grand pas vers la qualification avec une deuxième victoire en deux matchs.
Deux entrées en fin de match pour Bekhaled
Pour l'Algérie, c'est un coup d'arrêt après la victoire inaugurale contre le Sénégal (2-0). Les joueuses de Rachid Benstiti devront s'imposer contre le Kenya lundi prochain pour valider leur présence au prochain tour. Sofia Bekhaled aura-t-elle plus de temps de jeu pour ce troisième rendez-vous ? Pas sûr vu l'importance. Après une entrée à la 85e minute contre le Sénégal, l'attaquante d'OL Lyonnes s'est contentée du temps additionnel de la deuxième mi-temps contre le Maroc.
HS - Les Fenottes, épisode 21 :"OL féminin ; une saga à nulle autre pareille" (Le Progrès, 27 mai 2016)
https://smallpdf.com/fr/file#s=1544e505-1557-4b24-abbd-1e6edefb7358
Après deux années de disette européenne, l'OLF reprend sa couronne contre Wolfsburg. Malgré une nette domination, l'équipe arrache la victoire aux tirs au buts (1-1 à l'issue des prolongations, buts d'Hegerberg et de Popp). L'héroïne du match est Sarah Bouhaddi, qui arrête les tirs aux buts de Nilla Fischer et de l'ancienne Lyonnaise Élise Bussaglia. Le coup de grâce est donné par Kumagai.
Pour la deuxième fois, après 2012, l'équipe réalise le triplé LDC-coupe-championnat.
En début de saison, l'équipe enregistre les arrivées de Griedge M'Bock, Claire Lavogez et Pauline Bremer, le retour d'Aurélie Kaci et cinq départs, dont ceux d'Elise Bussaglia et Lara Dickenmann.
Amel Majri, révélation de la saison, décroche la trophée UNFP. de la meilleure joueuse de D1. Et Delphine Cascarino, entrée dans la rotation, commence à faire parler d'elle. Quant à Ada Hegerberg, elle explose pour la première fois les compteurs avec 54 buts TCC.
Bonus 1 : "Voilà ce que l'on appelle « écraser la concurrence »" (Le Progrès, 25 avril 2016)
https://smallpdf.com/fr/file#s=8aa14421-51da-47c9-8871-1014296b8893
Le mémorable 7-0 infligé au PSG en demi-finale de coupe d'Europe
Bonus 2 : "Faites pour s'entendre" (L'Equipe, 27 octobre 2015)
https://smallpdf.com/fr/file#s=3fd2011a-6654-4e03-8f81-4a6026af580e
La nouvelle charnière Renard - M'Bock
Bonus 3 : "Amandine Henry, une fille en or" (France Football, 9 septembre 2015)
https://smallpdf.com/fr/file#s=2c56c0cf-6edf-4ea8-8a89-bec0b87107c2
Bonus 4 : "Hegerberg fait souffler le show" (Le Progrès, 1er novembre 2015)
https://smallpdf.com/fr/file#s=36c79754-7e46-4c41-a852-0575b5f0c85f
Bonus 5 : "Necib, Schelin, Henry, les adieux fleuris" (Le Progrès, 22 mai 2016)
https://smallpdf.com/fr/file#s=18317cc6-69b2-4126-a919-07406873fe0d
... adieux qui ne sont qu'un au revoir pour Amandine, elle retrouvera l'OL deux saisons plus tard.